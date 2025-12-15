Ayuso anuncia un nuevo Decreto de Dependencia en 2026 con 30 medidas para «agilizar trámites» y «reducir esperas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que en el primer semestre de 2026 el Gobierno regional aprobará el nuevo Decreto de Dependencia, con más de 30 medidas para “agilizar trámites, reducir esperas y reforzar la atención” a este colectivo, reforzando la capacidad de elección para que decidan donde vivir, en su hogar con todos los servicios de apoyo necesarios, o en una residencia.
Díaz Ayuso ha visitado la Fundación Lesionado Medular en la capital, donde ha conocido un nuevo centro de atención temprana para 50 niños, y ha participado en el acto de entrega de los galardones solidarios Corazones que ayudan, personas que transforman con los que esta entidad reconoce a fundaciones y asociaciones que trabajan en el ámbito social.
La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado la reciente puesta en marcha del documento oficial del Plan de Vida que les permite dejar por escrito cómo quieren vivir cuando sus familiares o cuidadores ya no estén. Asimismo, tal y como ha subrayado, el Gobierno regional ha llegado a un acuerdo con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para “incorporar más profesionales y aumentar las valoraciones” a personas con discapacidad, agilizando al máximo la tramitación de las solicitudes, prestando el apoyo necesario a los profesionales de la red pública que atienden en sus 10 centros base.
Ayuso anuncia una Guía Práctica de Atención a la Discapacidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy la publicación esta semana de la primera Guía Práctica de Atención a la Discapacidad, una nueva herramienta que ordena, explica y acerca los recursos sociales para ayudar a personas y familias a encontrar orientación en los momentos más difíciles. En este sentido, ha asegurado que “Madrid es una región en la que cada persona cuenta”, donde se defiende “su dignidad, su recorrido, su desarrollo en plenitud y su futuro en libertad” porque “cada vida es única, igual de valiosa e irrepetible”.
Con esta guía, arranca el nuevo servicio Lo que nadie te explica, que la jefa del Ejecutivo autonómico avanzó en el pasado Debate del estado de la Región, y que comenzará en 2026 a ofrecer acompañamiento gratuito e individualizado con un equipo de profesionales encargados de la asistencia y apoyo psicológico y emocional a quienes afrontan por primera vez una discapacidad en su entorno más cercano.
La Guía Práctica estará adaptada a lectura fácil y, además de recoger todos los recursos disponibles en la red pública y las entidades del sector, presta especial atención a las distintas rutas hacia la inclusión sociolaboral. Así, incluye programas como Emplea tu capacidad y todo el catálogo de servicios que a ayuda a las personas con discapacidad a conseguir o mantener un empleo, mejorar su autonomía y desarrollar un proyecto profesional propio.
Del mismo modo, incorpora la Oficina de Vida Independiente (OVI), que ofrece asistencia personal para que quienes tienen una discapacidad física severa puedan estudiar, trabajar y vivir de forma plena. Además, reúne en un solo documento todas las ayudas y subvenciones gestionadas por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, con los apoyos económicos que pueden facilitar el día a día, desde productos de apoyo y adaptaciones, hasta programas de rehabilitación, inserción o mantenimiento de centros.