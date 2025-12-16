Satse denuncia el «fracaso estrepitoso» del Plan de Invierno de Ayuso: solo cubre el 48% de las plazas de enfermería

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha calificado de «fracaso estrepitoso» la puesta en marcha del Plan de Invierno de la Comunidad de Madrid. Según los datos recabados por la organización en los centros del SERMAS, los hospitales y centros de salud solo han logrado formalizar el 48% de las contrataciones de enfermería previstas inicialmente para el refuerzo estacional, debido a que la bolsa de empleo regional se encuentra «agotada».

Desde el sindicato denuncian que la «inoperancia» de la Consejería de Sanidad ha provocado que, cuando se han autorizado las plazas, la administración se haya encontrado con que no hay profesionales disponibles para trabajar en la sanidad pública madrileña.

Contrataciones insuficientes ante el pico de gripe

De acuerdo con el informe de SATSE Madrid, los distintos centros sanitarios habían aprobado la incorporación de 615 enfermeras. Sin embargo, apenas se ha cubierto menos de la mitad de estas vacantes. El sindicato señala que el Plan de Invierno «llega muy tarde», ya que se ha lanzado cuando la epidemia de gripe ya está saturando las urgencias, en lugar de haberse diseñado y aprobado con antelación.

«Mientras otras comunidades llevan meses haciendo contratos más largos, en Madrid se empezó en diciembre, cuando la mayoría de enfermeras disponibles ya estaban trabajando fuera de la región», explican desde la organización. Además, apuntan a las condiciones económicas «precarias» y al alto coste de vida en Madrid como factores que expulsan a los profesionales hacia otras autonomías.

Sobrecarga en las plantillas actuales

La falta de refuerzos está teniendo un impacto directo en las condiciones laborales de las enfermeras y fisioterapeutas que ya forman parte del sistema. El sindicato advierte que, para cubrir los servicios mínimos, los profesionales están siendo obligados a:

Doblar turnos y suspender libranzas de forma sistemática.

y suspender libranzas de forma sistemática. Renunciar a permisos y medidas de conciliación familiar.

y medidas de conciliación familiar. Soportar niveles de estrés elevados por ratios paciente/enfermera que consideran inasumibles.

Exigencia de un plan estructural

SATSE considera que los 760 contratos totales anunciados por la Consejería son «insuficientes» y meros «parches». Según sus estimaciones, la Comunidad de Madrid necesita al menos 2.000 enfermeras más de forma estructural para asegurar una atención sanitaria de calidad y el respeto a los descansos de los trabajadores.

Por ello, han reclamado una Ley de Ratios y un plan de recursos humanos serio que evite la improvisación anual ante la llegada del frío y las patologías respiratorias.