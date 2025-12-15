El Retiro acoge la celebración de la festividad judía ‘Janucá’

Coincidiendo con el inicio de la Janucá o ‘Fiesta de las Luces’, el Ayuntamiento se ha unido un año más al Centro Sefarad-Israel y a la Comunidad Judía de Madrid para celebrar una de las principales festividades del judaísmo.

Tras guardar un minuto de silencio por los fallecidos en el ataque terrorista contra una celebración judía en Australia el pasado fin de semana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado en la ceremonia de encendido de las velas de la menorá, celebrada en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez, en El Retiro, con la que el Ayuntamiento renueva su compromiso con la comunidad judía.

Junto al director general del Centro Sefarad-Israel, José Thovar, y la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio, Almeida ha mostrado su apoyo a la comunidad judía “para defender su derecho a tener un país y la convivencia en paz y para luchar por la libertad y los derechos humanos”.

En este sentido, ha subrayado que “frente a la oscuridad y al terror, Madrid lanza un mensaje de convivencia y acogimiento” celebrando actos como el que ha tenido lugar en El Retiro. El alcalde ha puesto en valor la presencia del judaísmo en la historia de España, “una convivencia con la que llevamos enriqueciéndonos mutuamente desde hace siglos” y ha alertado de que el creciente antisemitismo, pone en peligro la convivencia.

Asimismo, ha agradecido la concesión del premio Or Januká (Luz de Janucá) por parte de la comunidad judía de Madrid, que lo otorga a personas o entidades que han contribuido significativamente a la lucha contra el antisemitismo, la discriminación y por promover los derechos humanos y la protección de los más vulnerables.