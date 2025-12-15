800 escolares participan en el tradicional Cross de Navidad de Centro

La concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, ha entregado esta mañana los premios a los ganadores de la 31ª edición del tradicional Cross de Navidad organizado por la Junta Municipal de Centro. El objetivo de esta competición es fomentar el deporte como herramienta saludable e inclusiva, especialmente entre los más pequeños.

El punto de partida de esta carrera ha sido la ermita de la Virgen del Puerto. Han participado 800 escolares de primaria, de entre 6 y 12 años, pertenecientes a siete colegios del distrito: Pi i Maragall, Madres Mercedarias de don Juan de Alarcón, San Alfonso, Emilia Pardo Bazán, Santa María, Nuestra Señora de la Paloma y Vázquez de Mella.

El cross ha incluido pruebas con distancias de entre 750 y 1.300 metros, en las categorías masculina y femenina por cada curso de 3º a 6º de primaria. Al término de las ocho carreras disputadas, Cea ha hecho entrega de tres trofeos para los primeros clasificados y siete medallas (del cuarto al décimo puesto) por cada prueba.