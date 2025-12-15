OCU advierte: las subidas en ropa, calzado y bisutería anticipan regalos más caros en Navidad

Según los datos del último IPC, aunque la tasa interanual se ha reducido ligeramente, la inflación se mantiene en un 3%, un nivel superior al objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo y al de otros países de nuestro entorno. En el último mes, los precios han subido un 0,2%, una cifra similar a la registrada en noviembre del año pasado.

Entre las categorías con mayores incrementos destaca la ropa y el calzado, que ya venían registrando subidas en septiembre y octubre y han continuado al alza durante el mes del Black Friday, una tendencia que podría continuar las próximas semanas y afectar al coste de los artículos de moda y complementos, muy habituales en las compras navideñas. El análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) apunta diferencias según el tipo de producto y el destinatario:

Prendas para mujer: aumentos más acusados, entre 4,5% y 4,8%.

Prendas para hombre: subidas entre 2,4% y 3,3%.

Ropa para bebé y niño: incrementos entre 2,1% y 4,2%.

Complementos: alza del 3,2%, destacando la bisutería con un 5,3%.

Incluso los textiles para el hogar (ropa de cama, mesa, baño, cortinas) han subido entre 1% y 1,6%.

Ante este escenario OCU insiste en comparar precios, aprovechar descuentos reales y evitar compras compulsivas para minimizar el impacto de la inflación en el presupuesto familiar. Además, si no se tiene muy claro el regalo, OCU recomienda priorizar las compras online y retrasar la adquisición lo máximo posible para poder ejercer su derecho a desistimiento: el consumidor tiene 14 días naturales para comunicar al vendedor que devuelve la compra, sin tener que dar ninguna explicación. Este derecho no tiene penalización: los gastos de envío originales se devuelven y los del envío de vuelta solo se cobran si la tienda lo avisó antes de la compra.

De hecho, muchas plataformas asumen este coste de devolución en sus condiciones de contratación, sobre todo cuando el comprador tiene tarjeta de cliente o membresía y especialmente en ventas de ropa y calzado, como sucede con Adidas, Adolfo Domínguez, Amazon, Cortefiel, Mango, Nike, Pedro del Hierro, Scalpers, Shein, Springfield, Stradivarius, Temu, Decathlon o Zalando, según un reciente estudio de OCU. Si bien en este sector, cuando hay coste de recogida, rara vez supera los 2 euros.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.