El alquiler de furgonetas eléctricas en Madrid ha dejado de ser algo anecdótico. Entre la Zona de Bajas Emisiones, el crecimiento del reparto urbano y la presión sobre los vehículos diésel, cada vez más profesionales buscan alternativas eléctricas que les permitan trabajar sin limitaciones dentro de la ciudad.

La buena noticia es que Madrid cuenta hoy con varias empresas que no solo ofrecen el alquiler de furgonetas en Madrid, sino que también están adaptadas a las nuevas restricciones que nos llevan imponiendo desde hace ya más de 5 años.

La no tan buena noticia es que no todas las empresas cubren las mismas necesidades, especialmente cuando hablamos de carga real, autonomía, disponibilidad o servicios incluidos.

Empresas donde alquilar furgonetas eléctricas en Madrid

Actualmente, estas son algunas de las opciones más conocidas para alquilar una furgoneta eléctrica en Madrid:

Unsain Rent , con furgonetas eléctricas pensadas para usos concretos y alquileres puntuales.

DFM Rent a Car , orientada sobre todo a reparto urbano y última milla.



Iberfurgo , que permite alquilar furgonetas eléctricas de carga sin conductor.



Enterprise , con modelos eléctricos medianos dentro de su flota generalista.



Europcar , que ofrece furgonetas eléctricas como parte de su gama sostenible.



Inquieto , más centrada en renting eléctrico para flotas y proyectos a largo plazo.



Todas estas empresas pueden encajar en situaciones concretas: mudanzas puntuales, trayectos cortos o necesidades muy específicas. Sin embargo, cuando el uso de la furgoneta eléctrica es continuado, con cargas variables y jornadas completas dentro de Madrid, empiezan a notarse ciertas limitaciones en cuanto a disponibilidad, gama o servicios incluidos.

Es en este tipo de escenarios: reparto diario, última milla, transporte profesional… donde algunas empresas de alquiler de furgonetas más especializadas han ganado protagonismo en los últimos años.

Uno de los casos más claros en Madrid es Covey Alquiler, que ha orientado su flota eléctrica directamente al trabajo diario del transportista urbano.

Covey Alquiler: una flota eléctrica pensada para trabajar en Madrid

Covey Alquiler no se limita a ofrecer “una furgoneta eléctrica”. Su propuesta va mucho más allá, con una gama completa de furgonetas eléctricas de carga, tanto estándar como frigoríficas, pensadas para repartidores, autónomos y empresas que trabajan todos los días dentro de Madrid.

Furgonetas eléctricas de carga

Para reparto urbano, paquetería o transporte de material, Covey dispone de varios modelos Maxus eDeliver, con autonomías reales de hasta 220 km, cambio automático y carga rápida.

Maxus eDeliver 3 (4,8 – 6,3 m³)

Ideal para rutas urbanas y zonas céntricas. Ágil, silenciosa y con hasta 930 kg de carga útil .



Maxus eDeliver 9 (9,7 – 11 m³)

Pensada para cargas más voluminosas, con batería de 72 kWh , hasta 1.040 kg de carga útil y recarga rápida en poco más de media hora.



Estas furgonetas permiten trabajar dentro de la M-30 y zonas ZBE sin restricciones, incluso en jornadas completas.

Furgonetas eléctricas frigoríficas en Madrid

Uno de los puntos donde Covey marca una diferencia clara es en el alquiler de furgonetas frigoríficas eléctricas, algo que no todas las empresas ofrecen.

Su flota incluye versiones frigoríficas de los modelos eDeliver 3 y eDeliver 9, equipadas con:

Equipos de frío Courage CTR2 y CTR3.

Autonomía del equipo frigorífico de 6 a 8 horas continuas.

Baterías independientes de litio.

Volúmenes de carga de hasta 9 m³



Esto las hace especialmente interesantes para:

Reparto de alimentación.

Catering.

Farmacéuticas.

Productos sensibles a temperatura.



Todo ello sin romper la cadena del frío y sin limitaciones de acceso en Madrid.

Alquiler por horas, días o periodos largos

Otra de las ventajas que valoran los profesionales es la flexibilidad real. En Covey es posible:

Alquilar por horas para necesidades puntuales

Cubrir campañas concretas

Mantener vehículos eléctricos durante periodos prolongados

Además, el alquiler incluye mantenimiento y sustitución en caso de avería, algo clave cuando el vehículo es una herramienta de trabajo diaria.

Entonces, ¿Dónde merece la pena alquilar una furgoneta eléctrica en Madrid?

Madrid ofrece varias alternativas, y todas pueden ser válidas según el caso. Sin embargo, cuando el objetivo es trabajar de forma continua, cumplir con la normativa ambiental y contar con vehículos eléctricos preparados para carga real (incluida refrigeración), hemos podido ver como Covey Alquiler se sitúa un paso por delante.

No solo por la variedad de modelos eléctricos disponibles, sino por entender qué necesita quien vive del reparto: fiabilidad, autonomía suficiente, soluciones rápidas y cero problemas para moverse por la ciudad.

Por eso, para muchos profesionales, la respuesta a la pregunta “dónde alquilar una furgoneta eléctrica en Madrid” es cada vez más clara.