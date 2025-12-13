Madrid ciudadNoticias

Problemas de circulación en toda la Línea 11 de Metro de Madrid

Gacetín Madrid

La Línea 11 de Metro de Madrid está sufriendo esta tarde de sábado, 13 de diciembre, importantes demoras que están afectando a la totalidad de sus estaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas de circulación en la Línea 11 han dado comienzo sobre las 15:15 horas, entre Plaza Elíptica y La Fortuna, en ambos sentidos, por «causas ajenas a Metro de Madrid». A las 15:25 horas aún se mantiene la incidencia.

De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias». Las estaciones afectadas son las siguientes: Plaza Elíptica, Abrantes, Pan Bendito, San Francisco, Carabanchel Alto, La Peseta  y La Fortuna (es decir, toda la línea). Se recomienda el uso de la Línea E1 de la EMT de Madrid.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Más de 30.000 personas participan este domingo en...

Este será el recorrido y el horario de...

Este será el recorrido y el horario de...

El Hospital 12 de Octubre, entre los mejores...

El espectáculo familiar ‘Boira’ y el Concierto Roscón...

Madrid destinará 2,3 millones de euros en ayudas...

Soterramiento de la A-5: nuevas afecciones al tráfico...

Un joven motorista pierde un brazo tras accidentarse...

El emblemático edificio Metrópolis anuncia su reapertura como...

Bomberos exigen el cese del director de Emergencias...

Comentarios