Problemas de circulación en toda la Línea 11 de Metro de Madrid

La Línea 11 de Metro de Madrid está sufriendo esta tarde de sábado, 13 de diciembre, importantes demoras que están afectando a la totalidad de sus estaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas de circulación en la Línea 11 han dado comienzo sobre las 15:15 horas, entre Plaza Elíptica y La Fortuna, en ambos sentidos, por «causas ajenas a Metro de Madrid». A las 15:25 horas aún se mantiene la incidencia.

De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias». Las estaciones afectadas son las siguientes: Plaza Elíptica, Abrantes, Pan Bendito, San Francisco, Carabanchel Alto, La Peseta y La Fortuna (es decir, toda la línea). Se recomienda el uso de la Línea E1 de la EMT de Madrid.