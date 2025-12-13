Muere el actor Héctor Alterio a los 95 años: «activo profesionalmente hasta hoy»

El reconocido actor hispanoargentino Héctor Alterio ha fallecido a los 95 años en la mañana de este sábado, 13 de diciembre, en Madrid, según ha comunicado su familia. Alterio, una figura fundamental de la escena cultural en Argentina y España, se ha ido «en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte».

La familia Alterio-Bacaicoa ha expresado su «profundo dolor» y ha destacado que el actor había permanecido «activo profesionalmente hasta el día de hoy». Pentación Espectáculos, productora de su último trabajo, ha lamentado con profundo dolor y pesar la pérdida de «figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España».

Jesús Cimarro, productor de su último espectáculo, «Una pequeña historia», ha manifestado su tristeza: «Se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina. Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor».

La productora ha recordado que <b>habían tenido</b> la fortuna de contar con el talento de Alterio en numerosas producciones teatrales, entre las que han destacado obras como «En el estanque dorado», «El padre» y «Yo, Claudio». Héctor Alterio ha dejado un legado artístico inmenso, habiendo participado en más de 80 películas y habiendo recibido innumerables reconocimientos a lo largo de su extensa carrera.