Barajas dedica un jardín a Eugenio Morales Tomillo, primer concejal de la Junta del Distrito

El concejal de Barajas, Juan Peña, ha descubierto hoy una placa con la nueva denominación del espacio verde situado entre las calles de Acuario, 25 y del Trópico, en el casco histórico del distrito que, desde hoy, llevará el nombre de jardín Eugenio Morales Tomillo, en homenaje al primer concejal de la Junta Municipal de Barajas.

La iniciativa, aprobada en el Pleno del distrito el pasado mes de septiembre, tiene como objetivo rendir homenaje a la figura de Eugenio Morales (1937-2016), quien desempeñó el cargo de concejal entre junio de 1988 y junio de 1989. Durante su mandato, impulsó la organización administrativa del nuevo distrito, sentando las bases para su funcionamiento autónomo dentro del Ayuntamiento de Madrid.

Además, fomentó la participación ciudadana, trabajando estrechamente con asociaciones vecinales y colectivos sociales. El edil estuvo muy comprometido con la mejora del entorno urbano y social y fue un firme promotor de la movilidad sostenible.