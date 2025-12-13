Tetuán inaugura la Navidad con un concierto coral y el arranque de la programación festiva

La concejala de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, ha inaugurado la Navidad en un acto que ha reunido a vecinos y asociaciones en la avenida del Presidente Carmona para dar comienzo a las celebraciones navideñas en el distrito. Gómez-Angulo ha felicitado la Navidad a los asistentes y ha agradecido “la energía, el talento y el compromiso de los jóvenes artistas del distrito”, así como la participación del tejido cultural y social de Tetuán en todas las actividades previstas para estas semanas.

La concejala ha avanzado la programación especial de Navidad, que se desarrolla desde hoy hasta la cabalgata de Reyes del 4 de enero y que incluye música, talleres familiares, espectáculos infantiles, actividades en centros culturales y propuestas al aire libre para todos los públicos. Como muestra, el concierto navideño de la Escuela Internacional de Artes Escénicas JANA que ha reunido esta tarde a más de cien alumnos en una puesta en escena coral y dinámica, con clásicos navideños y números interpretados por los diferentes grupos.

El ambiente festivo continuará en la avenida del Presidente Carmona, donde a partir de este sábado, 13 de diciembre, desde las 12:00 horas, el distrito acogerá el espacio Swing de Navidad, con puestos artesanales, actuaciones musicales y actividades para dinamizar el comercio y el encuentro vecinal durante todo el fin de semana.