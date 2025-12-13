Más de 30.000 personas participan este domingo en ‘Quirónprevención – La Carrera de las Empresas’ de Madrid

Una gran fiesta de navidad, que une a todas las empresas de la Comunidad de Madrid. Este domingo llega Quirónprevención La Carrera de las Empresas, la prueba por equipos más multitudinaria de nuestro país, y que este año volverá a ser de récord, con de 30.000 participantes en total.

Desde las 9:00 horas del domingo, en el Paseo de la Castellana junto la Plaza del Doctor Marañón, más de 1.600 empresas se darán cita en esta prueba que reúne compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo conjunto y rivalidad sana. Y es que aquí el componente individual pasa a un segundo plano.

En Quirónprevención La Carrera de las Empresas se compite por equipos de 2, 3 o 4 componentes -masculinos, femeninos o mixtos-. Solo el esfuerzo conjunto de todos los integrantes del equipo permitirá alcanzar la meta. Una perfecta representación de lo que se vive en el día a día de cada empresa. También tienen su espacio los autónomos, con categoría propia.

Como es tradición, y con el objetivo de seguir convirtiendo esta cita en una auténtica fiesta del deporte y la empresa, Quirónprevención La Carrera de las Empresas vuelve a ofrecer dos distancias: 5 y 10 kilómetros. El recorrido corto transcurrirá íntegramente por el emblemático Paseo de la Castellana, descendiendo hasta Cibeles para luego afrontar la subida por esta gran arteria de la capital hasta cruzar la meta en la Plaza de San Juan de la Cruz.

Mientras, los participantes en la prueba larga de 10 kilómetros continuarán desde ese punto por las calles Vitruvio, Serrano, Príncipe de Vergara, Alberto Alcocer, Padre Damián o Paseo de la Habana, para alcanzar su meta en el Paseo de la Castellana, junto a Nuevos Ministerios. Un recorrido divertido y variado para una de las pruebas más coloridas y con mejor ambiente del calendario popular de Madrid.

Y para encabezar ambas carreras, OMODA & JAECOO estará presente con unos motores de lujo con la sostenibilidad y la tecnología por bandera. El nuevo OMODA 5 SHS-H, el primer híbrido puro de la marca con 224CV y la versatilidad que le da sus modos Eco y Sport, guiará a los corredores de los 5 kilómetros. Por su parte, la distancia larga contará con un auténtico fondista, el JAECOO 7 SHS, súper híbrido enchufable con 1.200 kilómetros de autonomía combinada y 90 kilómetros en 100% eléctrico, que será la referencia a seguir por los más rápidos en los 10 kilómetros.

El domingo, Quirónprevención La Carrera de las Empresas volverá a hacer equipos con tantas compañías, trabajadores y autónomos de nuestro país. Mucho más que una carrera, un reflejo del compromiso del sector empresarial con la salud de sus trabajadores. Un compromiso que este año será de récord.

XXVII QUIRÓNPREVENCIÓN LA CARRERA DE LAS EMPRESAS