PP y Vox dan luz verde a una nueva universidad privada en Madrid

La Comunidad de Madrid suma a IE Universidad Madrid a su oferta académica de educación superior para el próximo curso 2026/27, después de que la Asamblea regional haya dado luz verde hoy a la Ley de Reconocimiento de este centro, tramitada por el procedimiento de lectura única (aprobación exprés).Se ha hecho realidad con los votos a favor del PP y de Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Más Madrid.

Esta nueva universidad ampliará las plazas, titulaciones y áreas académicas del actual Centro de Estudios Superiores IE, continuando con su experiencia en el ámbito de la Administración de Empresas y del Derecho. Asimismo, incorporará nuevas disciplinas como Arquitectura y Diseño, Ciencias y Tecnología o Relaciones Internacionales, con el objetivo de reforzar su diversificación hacia el campo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

En materia de investigación, prevé desarrollar un plan orientado a fortalecer su capacidad de creación y transferencia del conocimiento en emprendimiento, empresa, finanzas, economía, políticas públicas y las relaciones internacionales.

La red regional de educación superior ofrece más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a sus más de 300.000 alumnos, que representan más del 20% del total en España. De ellos, dos tercios asisten a las seis universidades públicas madrileñas, que según el proyecto de presupuestos para 2026 recibirán una financiación récord de 1.240 millones de euros, un 6,5% más que en el actual ejercicio.