Joven brutalmente acuchillada por su pareja en Puente de Vallecas: el agresor tenía orden de alejamiento

La Policía Municipal ha detenido a un hombre de 21 años de nacionalidad dominicana en el distrito de Puente de Vallecas, acusado de apuñalar a su pareja, una mujer española de 25 años. El sujeto tenía en vigor una orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a la víctima, de la cual se había separado previamente por malos tratos.

Los hechos se produjeron alrededor de las nueve y media de la mañana de este miércoles, 10 de diciembre, en un domicilio situado en el segundo piso del número 115 de la calle de San Claudio, en el barrio de Palomeras Sureste.

Confesión inmediata y orden de alejamiento vigente

Agentes de la Policía Municipal se desplazaron al lugar tras recibir un aviso de una discusión con un arma blanca en una vivienda. Al llegar al piso y ser atendidos por el sospechoso, este se identificó y confesó la agresión de manera espontánea: “He sido yo quien la ha apuñalado y pido asistencia para ella”.

La víctima fue hallada tendida en el salón, sangrando abundantemente y presionando las heridas con una toalla. Los agentes confirmaron que sobre el agresor pesaba una orden de alejamiento del 15 de junio de 2024 que debía expirar el 4 de junio de 2026, dictada tras una condena por malos tratos. Pese a esta prohibición, la pareja había retomado la relación.

Gravedad de las heridas y limpieza de la escena

Los sanitarios del SUMMA-112 contabilizaron al menos cinco heridas de cuchillo en la mujer, además de lesiones de defensa en las manos. La víctima relató que la discusión se inició en la cocina por un desacuerdo sobre el dinero de la compra de un teléfono móvil. En ese momento, el hombre tomó un cuchillo y se lo clavó en la clavícula. Durante el forcejeo, la joven fue apuñalada también en el omoplato izquierdo.

Posteriormente, el detenido admitió haber cogido un cuchillo y haberla clavado «tres veces más, pero no descarto que hayan sido unas pocas más”. Los policías municipales observaron que el sospechoso había intentado limpiar la sangre, cambiando sus pantalones y usando utensilios de limpieza.

La mujer fue trasladada en estado grave al cercano Hospital Infanta Leonor. El detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional y está acusado de tentativa de homicidio y quebrantamiento de condena.