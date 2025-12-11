Diez startups innovadoras se embarcan en el VII Programa de Aceleración del vivero de San Blas

El vivero de empresas de San Blas, perteneciente a la red de viveros de empresas de Madrid Emprende (iniciativa del Ayuntamiento de Madrid), celebró ayer la jornada de inauguración de la VII edición de su Programa de Aceleración, un itinerario gratuito de seis meses orientado a impulsar el crecimiento de startups tecnológicas e innovadoras. En esta nueva edición participan 10 proyectos, seleccionados por la solidez de sus propuestas y su capacidad de generar impacto en sectores clave.

El encuentro de bienvenida, celebrado el 10 de diciembre, marcó el inicio de esta edición y permitió a las personas emprendedoras conocer el plan formativo y las dinámicas de trabajo que desarrollarán entre diciembre de 2025 y junio de 2026. La sesión sirvió también para establecer las primeras conexiones entre los equipos y presentarles los recursos disponibles en la red de viveros de Madrid Emprende.

El Programa de Aceleración del Vivero de San Blas ofrece mentorías individualizadas, formación práctica, coaching grupal y acceso gratuito a espacios de trabajo, con el objetivo de fortalecer los modelos de negocio, potenciar la escalabilidad y facilitar nuevas oportunidades de crecimiento. La edición culminará con un Demo Day, en el que los proyectos presentarán sus avances ante profesionales del ecosistema emprendedor.

Las 10 startups seleccionadas en esta VII edición

Omnimarket App: plataforma SaaS que gestiona y automatiza ventas en múltiples marketplaces desde un panel único. Centraliza catálogos, pedidos, stock y logística, usando IA para optimizar precios, descripciones y previsiones de inventario. Devolta SL: plataforma online de logística que centraliza documentación y gestiones en el transporte terrestre de mercancías, permitiendo encontrar cargas o transportistas y digitalizando procesos para reducir tiempo y costes. Panthalassa Entertainment: proyecto editorial digital especializado en juegos de rol y mesa. Desarrolla aventuras breves y accesibles para nuevos públicos, con presencia en tiendas digitales y un creciente catálogo de experiencias narrativas. Bebelobo: plataforma de recommerce de productos de puericultura provenientes de devoluciones, reacondicionados y validados bajo altos estándares de calidad. Ofrece servicios B2C y B2B para gestionar y revalorizar excedentes de grandes marcas. Parkiduo: plataforma especializada en alquiler compartido de garajes a largo plazo. Reduce tráfico y costes al optimizar el uso de plazas en zonas residenciales y de trabajo, promoviendo un modelo de aparcamiento más sostenible. Absia Legaltech: plataforma SaaS que automatiza gestión documental, presupuestaria y jurídica mediante IA. Integra un chatbot generativo en WhatsApp para consultas, asignación de abogados y cobro de servicios, además de presupuestos personalizados y pasarela de pagos. Groundwater AI SL: tecnología que optimiza operaciones hídricas integrando datos de pozos, sensores y estaciones meteorológicas. Genera modelos que anticipan fallos, reducen costes y mejoran la gestión del agua subterránea en todo el ciclo. DareMapp: app de turismo autónomo que funciona como guía inteligente en el móvil, sin horarios ni grupos. Con más de 80 ciudades en catálogo, permite experiencias inmediatas y personalizadas en varios idiomas. Neuromify: programas digitales para gestionar estrés y ansiedad en entornos laborales y educativos. Basados en terapia cognitivo-conductual, se aplican en formato e-learning durante 6–8 semanas y cuentan con eficacia validada científicamente. Team Bride: plataforma del sector nupcial que conecta parejas con proveedores verificados mediante un modelo sin rankings y un sistema de filtrado por huella digital. Incluye un Wedding Planner de IA y contenidos curados para ofrecer una experiencia premium.

Un programa formativo adaptado a las necesidades de las startups

A lo largo de los próximos seis meses, las startups seleccionadas participarán en un plan formativo que combina talleres especializados, mentorías individuales, dinámicas de trabajo colaborativo y encuentros con profesionales del ecosistema emprendedor. Las sesiones cubrirán áreas clave como estrategia de negocio, marketing, ventas, planificación financiera, comunicación, innovación y desarrollo tecnológico.

Las personas participantes contarán además con acceso gratuito a espacios de trabajo en la red de viveros, apoyo en la preparación de pitch y oportunidades de networking. El programa finalizará en junio de 2026 con un Demo Day, donde presentarán sus avances ante agentes clave del ecosistema emprendedor de Madrid.

Sobre los Programas de Aceleración de Madrid Emprende

Los Programas de Aceleración de Madrid Emprende, impulsados por el Ayuntamiento de Madrid, apoyan el crecimiento de startups con base innovadora en sectores estratégicos como inteligencia artificial, salud digital, movilidad, ciberseguridad, sostenibilidad y digitalización empresarial.

Gracias a un enfoque práctico y personalizado, más de 700 startups han pasado ya por estos programas, fortaleciendo su competitividad y su capacidad de escalar en un mercado global.