El Ingreso Mínimo Vital bate un nuevo récord con 195.619 beneficiarios en Madrid

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en noviembre a 63.724 hogares madrileños en los que viven 195.619 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esto supone un nuevo récord absoluto de beneficiarios en la Comunidad de Madrid.

En el último año, el número de hogares con prestación se ha visto incrementado en un 19,2%% por encima de la media nacional y el número de beneficiarios ha crecido en 31.543 personas en la Comunidad de Madrid.

La ratio de beneficiarios por prestación no ha variado en términos interanuales, ya que sólo ha habido un incremento de un 0,01 %. La nómina de noviembre ha descendido en relación con octubre de este mismo año pasando de casi 48 millones a 38 millones; sin embargo, ha subido en 3,5 millones con respecto al mes de noviembre de 2024 en la comunidad madrileña.

Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 69,10% de los titulares (44.039) y el 54,19% de los beneficiarios son mujeres, una cifra muy similar a la media nacional que se sitúa en 53,5%. En concreto, la prestación llega 105.998 mujeres en la comunidad. La cuantía media de la prestación es de 564,91 euros al mes por hogar, siendo la media 485,04.

La cuantía mensual por beneficiario en Madrid llega a 183,86, dos euros menos que el pasado año. Siendo la media 148,09 a nivel nacional. La Comunidad del País Vasco es la que cuenta con una prestación por beneficiario mayor 238,19.

Las prestaciones acumuladas desde el inicio de esta ayuda en 2020 son de 95.919, en Madrid, de las cuales 21.458 ha llegado a unidades de convivencia de un solo adulto, mientras 65.592 tenían algún menor a su cargo.

Protección reforzada a la infancia

El Ingreso Mínimo Vital constituye una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, a nivel nacional el 40,8% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 980.194 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.

El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,37 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,03 años.

En este sentido, se han incorporado mejoras dirigidas a facilitar las condiciones a su acceso. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.