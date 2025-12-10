El vivero de empresas de Moratalaz inicia su IX programa de aceleración con 9 startups innovadoras

El vivero de empresas de Moratalaz, perteneciente a la red de viveros de empresas de Madrid Emprende (iniciativa del Ayuntamiento de Madrid), celebró ayer la jornada de inauguración de la IX edición de su Programa de Aceleración, un itinerario de seis meses orientado a impulsar a startups tecnológicas con alto potencial de crecimiento. En esta nueva edición participan 9 empresas, seleccionadas por la innovación de sus soluciones y su capacidad para generar impacto en sectores estratégicos.

La sesión de bienvenida, celebrada el 9 de diciembre, sirvió como punto de partida para que las personas emprendedoras conocieran la metodología del programa, a su equipo de mentores y las dinámicas que marcarán el desarrollo del itinerario entre diciembre de 2025 y junio de 2026. Durante la jornada se presentaron las líneas de trabajo, los módulos formativos y las oportunidades de acompañamiento especializado que tendrán a su disposición.

El Programa de Aceleración del Vivero de Moratalaz combina mentoría personalizada, formación práctica, coaching grupal, acceso gratuito a espacios de trabajo y acciones de networking, con el objetivo de fortalecer los modelos de negocio, mejorar la estrategia de crecimiento y preparar a las startups para su escalabilidad. La edición finalizará con un Demo Day, donde cada proyecto presentará sus avances ante un jurado profesional y agentes del ecosistema emprendedor.

Las 9 startups seleccionadas en esta IX edición

Ainwater: plataforma SaaS basada en IA para optimizar y monitorizar el tratamiento de aguas residuales y la producción de agua industrial y potable. Mejora calidad, reduce costes y asegura cumplimiento normativo mediante análisis preventivo y optimización energética y biológica. Mettis AI: sistema de evaluación práctica de conducción basado en IA y computer vision, capaz de medir objetivamente el comportamiento al volante. Facilita valoraciones precisas para autoescuelas y permite a empresas monitorizar a sus conductores de forma continua. Uvema: servicio de telemedicina veterinaria 24/7 para clínicas y hospitales, que ofrece triaje profesional, atención por chat, teléfono y videollamada, y gestión del overflow de consultas para mejorar la operativa y la experiencia del cliente. Human AI: plataforma SaaS que analiza el lenguaje mediante IA avanzada para evaluar competencias socioemocionales sin sesgos, generando planes de acción con actividades personalizadas. Solución aplicada en RRHH, educación, salud mental, deporte e investigación. Hoply: plataforma SaaS que agiliza trámites de extranjería para personas no europeas, combinando IA con la supervisión de abogados especializados. Permite gestionar solicitudes de residencia, trabajo y estudio, centralizando procesos y documentación. WeTechFood: solución de robótica alimentaria que ofrece máquinas compactas para servir comida fresca y personalizada en menos de tres minutos. Colabora con hospitales, universidades y empresas, facilitando opciones saludables con tecnología avanzada. Ownmed Innovation: spin-off de la FIBHGM, la UC3M y la FIIS que desarrolla Ostofix, un dispositivo para el control integral de la continencia en personas ostomizadas, evitando fugas sin necesidad de cirugías adicionales. Validado preclínicamente con un prototipo biocompatible. Cadabit Technologies: plataforma SaaS que automatiza de forma integral el ciclo de licitaciones públicas (detección, análisis, redacción y presentación) combinando IA y automatizaciones. Diseñada para entornos regulados con cumplimiento RGPD, ENS y AI Act. GEO Metrics: plataforma de Generative Engine Optimization que monitoriza y mejora la visibilidad de marcas en respuestas generadas por IA (ChatGPT, Gemini, Perplexity). Ofrece seguimiento de menciones, comparativas y recomendaciones para posicionarse en la nueva búsqueda conversacional.

Un programa formativo adaptado a las necesidades de las startups

Durante los próximos seis meses, las startups participarán en un plan formativo que incluye talleres especializados, sesiones de mentoría individual, encuentros con profesionales del ecosistema y dinámicas para fortalecer áreas como estrategia, ventas, marketing, innovación, desarrollo de negocio y captación de financiación.

Las personas participantes contarán además con acceso gratuito a espacios de trabajo en la red de viveros, apoyo en preparación de pitch y oportunidades de networking. El programa culminará en junio de 2026 con un Demo Day, donde presentarán sus avances ante agentes clave del ecosistema emprendedor de Madrid.

Sobre los Programas de Aceleración de Madrid Emprende

Los Programas de Aceleración de Madrid Emprende, impulsados por el Ayuntamiento de Madrid, apoyan el crecimiento de startups con base innovadora en sectores estratégicos como inteligencia artificial, salud digital, movilidad, ciberseguridad, sostenibilidad y digitalización empresarial.

Gracias a un enfoque práctico y personalizado, más de 700 startups han pasado ya por estos programas, fortaleciendo su competitividad y su capacidad de escalar en un mercado global.