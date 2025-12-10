El Hospital 12 de Octubre celebra su Maratón de donación de sangre

El Hospital 12 de Octubre celebra hoy su Maratón de Donación de sangre de invierno con el lema “Yo dono sangre en el Hospital 12 de Octubre. ¿Y tú? ¡DONA AHORA!”. Coincide el evento con los previos a las fiestas de Navidad, época en la que descienden mucho las donaciones debido a los desplazamientos y las numerosas actividades, encuentros y eventos que se realizan. Por esta razón, el hospital anima a sus vecinos a acudir ahora con el fin de reforzar las reservas antes de las festividades.

Los ciudadanos tendrán dos puntos de donación: uno en la sala de donación del hospital abierto de 8.30 a 20:30 horas y otro en el Centro de Actividades Ambulatorias, de 8:30 horas a 17:00.

El Hospital anima a los ciudadanos, especialmente de los distritos del sur de madrid, Usera, Carabanchel y Villaverde a que acudan a donar. Según el Centro de Transfusión, organismo que coordina la Campaña de Maratones de donación de sangre en Hospitales, se encuentran en alerta roja, O-, A+ y B- además del 0+ y A- ya en alerta amarilla, aunque todos los grupos son bienvenidos.

Los donantes recibirán como regalo de agradecimiento una taza con un motivo alusivo al Maratón y otros detalles. También se sortearán 50 entradas para el museo Thyssen, 25 para el Museo Nacional de CC Naturales, 3 biografías sobre Ramón y Cajal “Descubriendo a Cajal” y 10 cómic “El viaje de la vacuna”.

El Hospital agradece la colaboración, una vez más, de la Asociación Española contra el Cáncer, Nadie Solo, Cáritas cuyos voluntarios estarán en las instalaciones tanto del Hospital como del Centro de Actividades Ambulatorias repartiendo octavillas y animando a la donación.

EL 12 NECESITA MÁS DE 1.800 DONACIONES ESTE MES

El Hospital 12 de Octubre necesita cada mes una media de 1.800 bolsas de sangre para cubrir todas las necesidades asistenciales de los pacientes. Una cifra que se suele mantener incluso en festivos, sin embargo, en periodos como las navidades las donaciones caen convirtiéndose en uno de los meses que menos donaciones se obtienen, apenas un 20-25 por ciento de lo que se necesita.

Donar sangre es un gesto sencillo, que no duele y que solo supone 20 minutos de nuestro tiempo. Gracias a una donación se puede salvar la vida o mejorar la salud de hasta tres personas pues de cada bolsa se extraen tres componentes: hematíes, plasma y plaquetas. Los hematíes se utilizan en personas con anemias graves o en pérdidas moderadas o graves de sangre. Las plaquetas, en pacientes oncohematológicos, entre otros. y el plasma en pacientes con hemorragias activas o que deban ser sometidos a intervenciones quirúrgicas con déficit de múltiples factores de coagulación.

Para donar solo es necesario tener entre 18 y 60 años (hasta 65 con autorización de su médico), pesar más de 50 kilos y estar bien de salud.