Desarticulado un entramado que estafó más de 70.000 euros con el uso de “mulas” financieras en Puente de Vallecas

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó más de 70.000 euros mediante el uso de “mulas” financieras. Aportaban paquetes de identidad a las entidades y procedían a la apertura de cuentas bancarias aportando nóminas falsas para dar apariencia de solvencia económica.

Con estas cuentas obtenían tarjetas de crédito que iban directamente a manos de los estafadores, para realizar compras y apuestas en casinos. Han sido detenidas 11 personas, entre ellas los cabecillas de la organización, como presuntos responsables de los delitos de pertenecía a organización criminal, estafa y falsedad documental.

La investigación comenzó en el mes de octubre de 2024, tras recibir la denuncia de una entidad bancaria donde el entramado criminal habría ocasionado un perjuicio económico de casi 75.000 y otros 7.000 euros que estaban pendientes de concesión de crédito.

Captación de mulas financieras a través de redes sociales

Esta organización criminal contactaba con las denominadas mulas financieras, mayoritariamente personas que querían ganar dinero de forma sencilla y rápida, a través de redes sociales. Estas individuos son pieza imprescindible para la organización ya que dan inicio al ilícito penal y dificulta la identificación de los cabecillas.

Espiral de gasto descontrolado

Una vez realizaban la apertura de cuentas bancarias, gastaban cantidades de dinero de forma incontrolada e impulsiva a través de compras físicas y online, casinos y casas de apuestas. El 7 de noviembre del presente año, se realizaron tres entradas y registros en los que se han intervenido material informático, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, grabadores de banda magnética, un arma de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y distintas sustancias estupefacientes como metanfetamina.

En total fueron detenidas once personas, entre las que se encontraban los responsables de la organización, siendo puestas posteriormente a disposición de la autoridad judicial.