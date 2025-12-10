Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro y figura capital del rock español

El mundo de la música en español se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Robe Iniesta a los 63 años de edad. El compositor, guitarrista y vocalista cacereño, conocido mundialmente por ser el alma y fundador del icónico grupo Extremoduro, ha muerto en la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre. Fuentes próximas al entorno del artista han ratificado la triste noticia.

La agencia de comunicación del músico ha emitido un comunicado rindiendo homenaje al artista, al que han calificado como «maestro de maestros». En la nota, han destacado la profunda huella que Iniesta ha dejado en quienes han compartido camino profesional con él: «Todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona».

El comunicado expresaba la gratitud hacia la trayectoria del músico: «Muy tristes por esta pronta despedida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida». La agencia ha avanzado que se organizará un acto de homenaje al artista en su natal Plasencia durante los próximos días.

Legado musical: El ‘rock transgresivo’ de Extremoduro

Robe Iniesta (Plasencia, 1962) ha sido una de las personalidades más influyentes en el panorama musical ibérico de las últimas décadas, erigiendo el subgénero del «rock transgresivo»

Extremoduro, banda que fundó en 1987, se caracterizó por la fusión de letras poéticas, crudas y existenciales con un sonido potente, que combinaba hard rock con influencias flamencas y líricas muy elaboradas. Su discografía, que incluye álbumes fundamentales como Agila (1996) y La Ley Innata (2008), ha marcado a varias generaciones, convirtiendo sus canciones en himnos de la contracultura española. La banda alcanzó un estatus de culto masivo sin plegarse nunca a las exigencias comerciales de la industria.

Carrera en solitario y reconocimientos

Tras la última etapa de Extremoduro, Iniesta inició una exitosa carrera en solitario bajo el nombre de Robe, donde exploró facetas más orquestales y líricas. Sus álbumes en solitario, como Lo que aletea en nuestras cabezas (2015) y Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), demostraron su versatilidad y su talento como letrista maduro.

Su contribución a la cultura ha sido ampliamente reconocida. En 2024, el artista recibió la prestigiosa Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, además de contar con numerosos reconocimientos en su tierra natal, Extremadura. Su agencia ha manifestado el deseo de que su «obra maravillosa, llena de valores humanos, perdure y trascienda a través de las escuelas y universidades de habla hispana».

El fallecimiento de Robe Iniesta deja un vacío inmenso en el rock en español, pero su legado, con su visión poética y su inquebrantable actitud, continuará resonando.

–

Foto: Ruben Ortegaderivative work: Alonso de Mendoza – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47006030