Desmantelado un nuevo narcopiso en Puente de Vallecas: hay 3 detenidos

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un narcopiso en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Por estos hechos han sido detenidos dos hombres y una mujer por un delito contra la salud pública.

Los policías tuvieron conocimiento de que se trataba de un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes. El día 26 de noviembre se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda donde se pudieron incautar 5 dosis de cocaína, con un peso de 0,5 gramos, 1 tarro conteniendo 200 gramos de marihuana y 1 bolsa conteniendo hachís con un peso de 5 gramos.

También se decomisaron casi 3.000 euros y útiles y efectos necesarios para el tráfico de sustancias estupefacientes. Por estos hechos, se procedió a la detención de dos hombres y una mujer por un delito contra la salud pública que fueron puestos posteriormente a disposición de la Autoridad Judicial.