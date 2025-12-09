Un violento atraco a punta de pistola a un casino de Madrid deja cuatro detenidos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro varones como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación en el que llegaron a sustraer 24.000 euros empleando un arma de fuego.

Los autores, con el rostro totalmente cubierto, accedieron a un salón de juegos situado en el distrito madrileño de Arganzuela y no dudaron en encañonar a la trabajadora del establecimiento para obtener el dinero de la caja de caudales.

Los hechos tuvieron lugar a los pocos minutos de abrir el establecimiento de juego, huyendo del lugar en un automóvil que les esperaba a pie de calle. En paralelo, los sujetos también disponían de un servicio de vigilancia exterior apostado en una cafetería cercana al salón, lo que revelaba un reparto claro de tareas y un alto grado de profesionalidad.

Las comunicaciones entre los autores que accedieron al local y los que desarrollaban funciones en el exterior para eludir la presencia policial, se llevaban a cabo mediante walkie talkie, muestra de la especialización delictiva de los individuos.

90 días de investigación ininterrumpidos

Las investigaciones se prolongaron durante más de 90 días de manera ininterrumpida. Avanzadas las pesquisas policiales se logró identificar a cuatro personas, por lo que se establecieron varios operativos de localización que culminaron con la detención de los cuatro individuos en fechas 27 de agosto, 15 de septiembre y 1 de octubre, así como la intervención de cuatro terminales móviles.

Estos cuatro hombres han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación, siendo puestos a disposición judicial. Dos de los autores han ingresado en prisión.