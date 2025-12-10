Madrid celebra sus primeras ‘Bodas del Recuerdo’ para visibilizar el amor frente al alzhéimer

El concejal-presidente de Latina, Alberto González, ha presidido en el Auditorio Paco de Lucía la emotiva ceremonia ‘Bodas del Recuerdo’, organizada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencias (AFADE) en colaboración con la junta municipal del distrito.

Este acto, pionero en Madrid, rinde homenaje al amor duradero de siete parejas que, tras décadas de convivencia —algunas con más de 50 años de matrimonio— se han dado el ‘sí, quiero’ ante el concejal. Los participantes se han enfrentado al avance del alzhéimer, una enfermedad que convierte la convivencia en una relación de tres: la pareja y ese ladrón de recuerdos.

González ha señalado que “este acto es un reconocimiento al amor, convertido en cariño, paciencia e ilusión de quienes sostienen día a día esa mano en medio de la incertidumbre emocional”. Las ‘Bodas del Recuerdo’ se convierten así en un símbolo de esperanza y marcan un precedente en la ciudad al visibilizar la importancia de apoyar a las familias afectadas por enfermedades neurodegenerativas, celebrando el amor en todas sus formas.