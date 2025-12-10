El Zoo de Madrid estrena la Navidad con su tradicional Belén acuático de tiburones

Entre tiburones, rayas, tortugas marinas y meros gigantes, ha tenido lugar la colocación del tradicional Belén acuático de tiburones en el Zoo de Madrid por parte del equipo de acuaristas acompañados, en esta ocasión, por miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Esta tradición marca oficialmente el inicio de la Navidad en el Zoo y, como novedad este año, ha servido también como antesala de un acto muy especial: la inauguración de la exposición fotográfica del Calendario Solidario de la Guardia Civil 2026, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Confederación Autismo España. Una propuesta que refuerza el compromiso navideño de los parques de animales conectando biodiversidad y ocio inclusivo.

La muestra, ubicada al inicio del recorrido europeo del Zoo, junto a la instalación de cabra hispánica, reúne 13 fotografías que ilustran el calendario solidario, realizadas junto a emblemáticos animales del Zoo Aquarium de Madrid como el oso panda, jirafas, aves exóticas, rapaces y también otras especies de Faunia y Atlantis Aquarium. En estas imágenes, participan personas con TEA y efectivos de doce especialidades de la Guardia Civil —entre ellas, Seprona, UEI, GEAS, Servicio Cinológico, USECIC, Criminalística, SEDEX, Grupo de Caballería, Agrupación de Tráfico, Servicio de Montaña, Servicio Aéreo y deportistas de rescate—.

La exposición podrá visitarse durante toda la Navidad y permanecerá abierta a lo largo de 2026, acercando esta iniciativa que muestra cómo los espacios dedicados a la conservación son también entornos de inclusión y conexión emocional.

Una Navidad para cuidar, proteger y conectar

Desde 2016, la Guardia Civil impulsa su calendario solidario anual como muestra de compromiso social. Este año, la recaudación apoyará la labor de la Confederación Autismo España, centrada en mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de sus familias. El calendario puede adquirirse por 5 € en la web de la Confederación y también en la tienda principal del Zoo de Madrid, hasta fin de existencias.

La colocación del Belén acuático y esta exposición solidaria forman parte de las actividades navideñas de Zoo Aquarium de Madrid, diseñadas para que las familias disfruten estas fiestas rodeadas de naturaleza, emoción y valores compartidos. El calendario y su exposición simbolizan una misión común: cuidar, proteger y conectar, el mejor mensaje de Navidad”.