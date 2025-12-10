Madrid lanza el programa CO2Responsables para impulsar la sostenibilidad turística en la capital

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha presentado el programa CO 2 Responsables Madrid, una iniciativa del Ayuntamiento para incentivar la sostenibilidad turística en la capital mediante un sistema integral de medición, reducción y compensación de emisiones derivadas del turismo. Este proyecto pionero refuerza el compromiso de Madrid por situarse entre los destinos urbanos más responsables de Europa, compartiendo con el sector y con los propios viajeros el reto de cuidar la ciudad.

“Queremos ser pioneros en un turismo responsable que demuestre que el sector turístico está comprometido con Madrid y con los madrileños. CO₂Responsables nace para construir un modelo de corresponsabilidad real, donde cada gesto, desde un hotel hasta un viajero, sume en la protección de nuestra ciudad”, ha señalado Maíllo. En palabras de la concejala delegada, “Madrid quiere liderar el camino hacia un turismo que genera oportunidades y mira al futuro con la ambición de ser ejemplo internacional de sostenibilidad urbana”.

CO 2 Responsables Madrid incorpora una doble línea de actuación. La primera está dirigida a hoteles y establecimientos, que podrán obtener una certificación oficial que acredita la gestión responsable de sus emisiones contaminantes. La segunda se orienta a los visitantes, que tendrán la posibilidad de medir y compensar la huella de carbono de su viaje.

Este programa permite seguir desarrollando la estrategia turística del Ayuntamiento, centrada en un turismo con propósito, que genere un impacto positivo en el entorno y en el bienestar de las personas. Su doble enfoque permite distribuir de forma más equitativa entre la ciudad y sus viajeros el compromiso medioambiental y el cuidado del entorno. La puesta en marcha de CO 2 Responsables Madrid está financiada con los Fondos NextGenerationEU dentro del eje 1 ‘Transición ecológica’ del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2021 de la ciudad de Madrid.

Distintivos oficiales: Establecimiento comprometido o con emisiones reducidas

Los hoteles, restaurantes, espacios culturales o establecimientos de la capital que quieran ser identificados como una experiencia más sostenible pueden adherirse al programa accediendo a una plataforma tecnológica que facilita la medición, reducción y compensación de su huella de carbono. Esta herramienta se ha desarrollado con el máximo rigor, según los estándares internacionales de medición de gases de efecto invernadero dentro del marco Greenhouse Gas Protocol, y ofrece la creación de un plan personalizado para la reducción de la huella de carbono y compensación voluntaria de emisiones.

Tras aportar toda la documentación y justificar las medidas implantadas en el ámbito de la sostenibilidad, una empresa auditora acreditada en verificación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), según ISO 14065, certificará la obtención de uno de los sellos distintivos otorgado por el Ayuntamiento de Madrid. Hay dos categorías diferentes, en función del nivel de avance en la reducción del establecimiento.

Aquellos que se encuentren en una fase inicial de reducción lograrán el sello Establecimiento comprometido. Quienes demuestren una reducción mínima del 10 % frente a aquellos que no hayan tomado ninguna medida o usen un 100 % de energía renovable, obtendrán el sello Establecimiento con emisiones reducidas. En este caso, además, tendrán la opción de compensarlas. El hotel Meliá Castilla ha sido el primero en sumarse al programa y conseguir el distintivo de Establecimiento con emisiones reducidas, que le ha sido entregado hoy durante la presentación.

Estos distintivos serán sometidos a revisión anual para su renovación. Los establecimientos contarán con formación y asesoramiento profesional durante todo el proceso y facilidades para integrar las medidas que ya han implementado con anterioridad. La participación en el programa es totalmente gratuita durante la vigencia de los Fondos NextGenerationEU.

Calculadora y compensación de huella de carbono para el viajero

Los visitantes de la ciudad también tendrán la oportunidad de dejar un impacto positivo derivado de su viaje utilizando la calculadora de huella de carbono que les ofrece el programa CO 2 Responsables Madrid.

Solo con aportar los siguientes datos básicos: origen, destino, número de viajeros y medio de transporte utilizado, se realizará el cálculo de su huella de carbono que podrán compensar de manera sencilla en proyectos certificados de reforestación en España. Todos los que decidan realizar este gesto voluntario recibirán un certificado de compensación, que puede compartirse en redes sociales. El objetivo es generar un vínculo emocional entre el viajero y Madrid a través de un compromiso compartido por el cuidado del entorno.