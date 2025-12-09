La ecofeminista Yayo Herrero, el arquitecto Mariano Calle y la parroquia San Carlos Borromeo, ganadores de los II Premios Conchi Barrios de la FRAVM

Cuando se cumplen 48 años de la legalización de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la entidad, que hoy aglutina a 300 colectivos de 51 municipios de la comunidad autónoma, otorgará el próximo jueves, 11 de diciembre, sus II Premios Conchi Barrios a personas o grupos que han representado un importante papel para el movimiento vecinal. En esta ocasión, los galardonados serán figuras muy queridas por las agrupaciones vecinales madrileñas: la ecologista y feminista Yayo Herrero, el arquitecto Mariano Calle y la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías.

La entrega de los premios se realizará a las 18:00 en el Centro Social El Espacio, sede de la Asociación Vecinal Puente de Vallecas-San Diego, que se encuentra en el número 32 de la calle Sierra Carbonera de Madrid. Presentado por el presidente de la Federación Vecinal, Jorge Nacarino, el evento contará con la asistencia de los anteriores presidentes de la organización, un grupo de veteranos y veteranas y otras figuras muy relevantes del movimiento vecinal.

Yayo Herrero López (1965) es consultora, investigadora y profesora en los ámbitos de la ecología política, el ecofeminismo y la educación para la sostenibilidad. Licenciada en Antropología Social y Cultural, doctora en Sociedad, Política y Cultura por la Universidad del País Vasco, también es diplomada en Educación Social y en Ingeniería Técnica Agrícola. Actualmente profesora de Educación en la Universidad de Cantabria, socia de la cooperativa Garúa y directora del consejo editorial de la revista CTXT, su trayectoria investigadora se ha centrado en la crítica al modelo de desarrollo y producción desde el ecofeminismo, así como en el diseño de políticas públicas para las transiciones ecosociales.

Activista en mil batallas sociales y conservacionistas, colaboradora del movimiento vecinal en cuestiones ambientales, ha sido coordinadora confederal de Ecologistas en Acción y directora de la FUHEM, de cuyo patronato es actualmente vicepresidenta. Autora de los libros Los cinco elementos. Una cartilla de alfabetización ecológica (2021), Ausencias y extravíos (2021), Educar para la sostenibilidad. Una mirada ecofeminista a la educación (2022) y Toma de tierra (2023), sus planteamientos representan una poderosa inspiración para las asociaciones vecinales y otros movimientos sociales.

Mariano Calle Cebrecos (1948), por su parte, es arquitecto titulado en las especialidades de Estructuras y Urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Vinculado desde hace medio siglo a las asociaciones vecinales y a sus barrios, es fundador de ACCEPLAN, una consultora especializada en accesibilidad universal. Redactor del I Plan Nacional de Accesibilidad (2004‐2012), de la Orden TMA/851/2021 de accesibilidad en el espacio público y del Plan Estratégico de Accesibilidad Universal de Madrid, ha diseñado y ejecutado numerosos proyectos de viviendas de promoción pública, sociales y en régimen de cooperativa, así como diversos Planes de Ordenación Territorial y Urbana en varios países de América Latina y en Marruecos.

Fundador y miembro de la directiva del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, ha coordinado proyectos de ayuda humanitaria en América y África. Fundador y miembro igualmente del Centro de Información y Documentación Urbana y Rural, ha sido un asesor y formador constante para el movimiento vecinal, aportando su análisis certero del planeamiento urbanístico y elaborando, junto a las asociaciones madrileñas, alternativas ciudadanas. Ha colaborado en luchas por la vivienda, el transporte, los equipamientos y el derecho a la ciudad con AAVV como las vallecanas de las Palomeras, Alto del Arenal, Fontarrón, Los Huertos, San Agustín, Cruz Blanca, Entrevías,Villa de Vallecas y la Coordinadora de AAVV de Puente de Vallecas. Consejero de OREVASA (Ordenación y Realojamiento de Vallecas SA), en representación de las asociaciones vallecanas en la época del realojo del poblado de Palomeras, también ha colaborado con AAVV de otros lugares como Orcasur (Usera), Santa Petronila (Villaverde) y La Zaporra (Alcobendas).

La parroquia San Carlos Borromeo. Ubicada en el barrio de Entrevías de Madrid, otro referente histórico e indiscutible del movimiento vecinal es esta parroquia y sus gentes. Encabezada en estos momentos por el infatigable Javier Baeza, metido siempre en mil causas de justicia social, desde hace más de 40 años aparece como un extraordinario espacio de acogida e integración y lugar de encuentro de colectivos y personas, vengan de donde vengan y profesen el credo que profesen. Siempre del lado de los que menos tienen, de los marginados y los excluidos, sus puertas están abiertas las 24 horas del día. Jóvenes en dificultades, víctimas de las drogas, presos, inmigrantes sin papeles, menores pobres, personas rechazadas por su condición sexual…han encontrado y encuentran comprensión y sostén en el interior de sus muros.

En los años 80 del siglo pasado, cuando la heroína hacía estragos en Vallecas y otros barrios populares, la parroquia, con otro cura infatigable, Enrique de Castro, se convirtió en lugar de acogida de víctimas y familias y de movilización contra la droga. En 1987 protagoniza un encierro para denunciar 200 puntos de venta de droga en toda España, y en su seno nace el colectivo Madres Unidas Contra la Droga. En 1996 organiza otro encierro pionero, en esa ocasión para pedir papeles para las personas migrantes. Desde entonces la lucha por la regularización de estos vecinos y vecinas y contra su persecución y expulsión ha sido una prioridad para Javi Baeza y su parroquia, un lugar que el arzobispo Rouco Varela trató de cerrar en 2007. Una ola de solidaridad lo impidió. San Carlos Borromeo ha sido germen de incontables iniciativas vecinales y sociales, como la Escuela de la Marginación, la Coordinadora de Barrios o la red Rompamos el Silencio.

Los premios Conchi Barrios

Recordemos que el nombre de los premios Conchi Barrios responde a un personaje prototípico de ficción que representa a las pioneras del movimiento vecinal y fue creado con motivo del 40 aniversario de la legalización de la FRAVM. Nacida en Twitter (hoy X) a través de una sucesión de post en los que relata una parte de su vida en la que se ponen en marcha las primeras asociaciones vecinales de Madrid, en 2019 Conchi Barrios fue llevada al papel por la ilustradora Blanca Nieto con la publicación de un relato gráfico sobre nuestra heroína .

Con el fin de reconocer y agradecer el papel de personas y entidades que, con su compromiso e implicación desinteresada, han trabajado codo con codo con las asociaciones vecinales de la región madrileña para mejorar la vida de sus gentes, la FRAVM inauguró el año pasado unos premios anuales con el nombre de este personaje. En esa primera edición, los galardones recayeron en las abogadas de Atocha Paca Sauquillo, Manuela Carmena, Cristina Almeida, Alejandro Ruiz-Huerta y Lola González (esta a título póstumo), los arquitectos y urbanistas Eduardo Mangada y Agustín Hernández Aja y el sociólogo y urbanista, y durante muchos años responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, Vicente Pérez Quintana.