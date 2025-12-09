Gran dispositivo de seguridad este miércoles por el Real Madrid – Manchester City: se esperan más de 2.600 aficionados ingleses

Más de 1.700 integrantes conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/2026 que enfrentará al Real Madrid – Manchester City este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de más de 2.650 aficionados ingleses con entrada en un estadio que presentará un aforo de 77.000 espectadores. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.