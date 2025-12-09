Regresa este sábado el Mercado de las Flores de Navidad a Madrid impulsado por Vogue

Este sábado, 13 de diciembre, VOGUE presenta la esperada edición navideña del Mercado de las Flores. La calle Jorge Juan se convertirá en un concurrido mercado al aire libre, donde algunas de las floristerías más prestigiosas de Madrid exhibirán sus mejores arreglos florales, plantas navideñas y productos de artesanía. Además, los asistentes podrán disfrutar de sorpresas especiales en los comercios de la zona y explorar las últimas tendencias en decoración para estas fiestas.

Una cita que se extiende desde la calle Jorge Juan hasta Núñez de Balboa. El Mercado de las Flores de Navidad de Vogue es una iniciativa de Vogue España que, gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Comerciantes Barrio de Salamanca Madrid, se ha consolidado como una de las citas más esperadas de la primavera en Madrid.

El Mercado brinda una experiencia única que combina ocio, artesanía y comercio local, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal tanto para amantes de las flores como para profesionales del sector. Este gran escaparate al aire libre permite compartir consejos, descubrir las últimas tendencias en decoración y disfrutar de un entorno perfecto para captar momentos irresistibles en redes sociales.

Está inspirado en los mercados de Navidad típicos de algunas ciudades europeas como los de París, Ámsterdam, Berlín o Londres con la peculiaridad de estar situado en una de las zonas comerciales icónicas de Madrid, la calle Jorge Juan. En esta edición estarán presentes las floristerías:

Elena Suárez – De boutiques de lujo a influencers, comenzó en el sector organizando su propia boda. Hoy es una de las floristerías boutique más conocidas de Madrid, con taller propio.

Ferini – Proyecto nacido de la pasión compartida entre madre e hija, unidas por el amor a la naturaleza, la creatividad y el arte de transmitir emociones a través de las flores.

Florea – Esta floristería, ubicada dentro de un supermercado ecológico, ofrece un ambiente único donde entre verduras, leche fresca y pan de masa madre venden ramos de flores.

Gus & Flowers – Reconocida en Madrid por medios y premios, destaca por su innovación y sostenibilidad. Por ejemplo, transforman ramos secos en polvo de cenizas de flores que se utilizan para crear vetas únicas en esmaltes cerámicos de artesanas madrileñas. Y usan la tecnología para aplicar una narrativa adecuada a cada tipo de persona.

Maua – Maua significa flores en swahili, lengua nativa de parte de África, donde nace la inspiración del proyecto. Crean trabajos que evocan formas orgánicas a través de texturas, colores y composiciones únicas.

Arbolande – Dos amigas hicieron realidad su sueño: un estudio de diseño y decoración floral para transformar espacios y contar historias a través de las flores.

Moss Floristas – Con un pasado profesional en el mundo del marketing en multinacionales de consumo, retail y lujo, su fundadora María Ruiz de Huidobro Peñate fusiona la creatividad floral en proyectos y colaboraciones con grandes marcas.

Amborella – De raíces canarias, Yanira Pérez llegó a Madrid para explorar nuevos horizontes en la floristería. Tras ser reconocida como la mejor artesana florista de España por Interflora, fundó Amborella en el barrio de Salamanca.

Es Tiempo De Flores – Taller especializado en ramos y centros de flores para entrega a domicilio, así como en arreglos florales para negocios y eventos.

Aloia Estudio Floral – Nuria y Javi, floristas de una familia con tradición desde 1980, crean composiciones desenfadadas que evocan la naturaleza salvaje en formas y colores.

Interflora – Empresa líder mundial en entrega de flores, plantas y regalos, con más de 58.000 puntos de venta en 150 países y servicio de entrega rápida a domicilio.

La Fiorería – Paz Queipo de Llano, fundadora de “la fioreria”, sabía desde pequeña, cuando su abuela cultivaba flores para decorar toda su casa, que se quería dedicar a esto. Su objetivo con su floristería es el de animar a todos a tener flores frescas en sus hogares como elemento fundamental de cada casa.

Blooms – Con más de 30 años de experiencia, Fernando y Marta ofrecen flores con estilo fresco y natural, cuidando cada detalle en diseño y atención.

Lorena Marco – Ilicitana enamorada de Madrid, decidió reinventarse a los 26 años como florista, trabajando en las mejores floristerías hasta crear su propio proyecto con esencia propia.

Bim Flowers – Desde hace 8 años ofrece flores personalizadas para bodas, comuniones, cumpleaños y eventos especiales.

Flores De Cavia – Una de las pocas floristerías en Madrid con envío a domicilio el mismo día, gracias a sus propios repartidores.

Linda Bambolina – Taller floral de Granada, participa por segunda vez en el Mercado de las Flores de Vogue, con asesorías personalizadas y productos artesanales exclusivos.

La Casa De Las Plantas – Ana Ibañez, con más de 25 años de experiencia, crea ramos y centros únicos, manteniendo armonía en flores, formas y colores.

Caléndula – Situada en el barrio de Chamberí, Caléndula es una floristería cuyos propietarios se declaran amantes de su barrio y de la relación cercana que mantienen con el vecindario. Es un espacio que apuesta por la preservación de los oficios artesanales, combinándolos con los últimos avances en tratamientos eco-sostenibles y con las tendencias estéticas más actuales.

Qantu – Detrás de Qantu están Linet y Jorge, sus fundadores. Tras 12 años trabajando juntos en el mundo de las flores, hace tres años decidieron dar el salto y abrir su propio espacio: un lugar donde poder plasmar su visión, poner la belleza de las flores en primer plano y crear arreglos únicos, frescos y contemporáneos.

Flores En El Columpio – Especialistas en arreglos para bodas, conectan con la naturaleza a través de un diseño atemporal y mediterráneo.

El Jardín De Las Moñinas – Floristería rural en Alpedrete, especializada en decorar bodas en la sierra de Madrid con flores naturales y preservadas.

Singular Flower – Ha colaborado con numerosas marcas en eventos corporativos, sesiones de fotos, talleres, pop-ups y editoriales.

Marengo – Con estilo desordenado y silvestre, Jimena Muñoz crea composiciones con flores de temporada, evocando la naturaleza en su estado más puro.

Yamil – Empresa familiar desde 1976, especializada en flores y plantas de máxima calidad, desde ramos hasta coronas y cestas, con los mejores proveedores y cuidados.

Provocateur Roses – Especialistas en rosas, crean diseños únicos y personalizados siguiendo las últimas tendencias del mercado floral.

Mercedes De Rada – Con enfoque en paisajismo, ha diseñado multitud de espacios florales para eventos y marcas, experimentando con plantas inusuales y creando arreglos inimaginables.

Terabitia – Carolina Estévez Paz combina su formación en humanidades y arte floral para diseñar y montar intervenciones florales en eventos y escenografías de cine, televisión y publicidad.

Las asociaciones Fundación Prodis, Cabezotas contra el cáncer, Juegaterapia y Menudos Corazones dispondrán de sus propios espacios en el Mercado, donde podrán informar a los visitantes de sus iniciativas solidarias.

OPPO, Lancôme, LOEWE Perfumes, Falconeri, Elizabeth Arden, Lexus, UGG, Ralph Lauren Fragrances, Engel & Völkers, Gucci Beauty, Neutrogena, Lindt, Solán de Cabras y ECOTOOLS, también estarán presentes con distintos puestos y activaciones.