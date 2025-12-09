La gripe se dispara en Madrid: la incidencia supera 12 veces el umbral epidémico y los casos crecen un 145% en una semana

La Comunidad de Madrid ha superado oficialmente el umbral epidémico de gripe en la temporada 2025/2026, según los datos del Sistema de Vigilancia EDO (Epidemiología de las Enfermedades de Declaración Obligatoria). En la semana 49 de 2025, la tasa de incidencia se ha situado en 275,36 casos por 100.000 habitantes, una cifra que multiplica por más de 12 el umbral establecido en 22,38.

El número de contagios ha experimentado un crecimiento vertiginoso en la última semana, con 19.301 casos notificados, lo que supone 11.429 más que la semana anterior, representando un incremento de aproximadamente el 145% en solo siete días. Desde el inicio de la temporada, la cifra acumulada de infecciones por gripe asciende a 35.560 casos.

Incidencia disparada en menores y mayores

La incidencia en Atención Primaria alcanzó los 277,77 casos por 100.000 habitantes, siendo 2,37 veces más alta que la semana anterior. El repunte ha afectado a todos los grupos de edad, pero se observa una mayor afectación en la población infantil:

Niños de 0 a 4 años: La incidencia es la más alta, con 1.243,73 casos por 100.000.

La incidencia la más alta, con casos por 100.000. Niños de 5 a 14 años: Superan la barrera de los mil casos, con 1.023,13 por 100.000.

la barrera de los mil casos, con por 100.000. Pico máximo: Los niños de 3 y 4 años muestran las cifras más elevadas, con 1.600,30 y 1.431,30 casos, respectivamente.

En el ámbito hospitalario, la situación también se ha agravado. La incidencia es de 8,16 casos por 100.000 habitantes, cifra 2,41 veces mayor que la semana precedente. El grupo de 80 años o más es el más afectado, con una incidencia de 60,53, que ha crecido un 208% respecto a la semana anterior.

Durante esta semana 49, se han notificado un total de 6 brotes en residencias de personas mayores, lo que subraya la vulnerabilidad de este colectivo.

Cobertura de la vacuna en los casos confirmados

Los datos del Sistema de Vigilancia han revelado la situación vacunal entre los casos confirmados: