Usera impulsa la creación de nuevos murales con una obra del artista urbano Murfin

El artista urbano Murfin, reciente ganador del premio a Mejor Mural del Mundo (Street Art Cities, octubre 2025), es el creador de la nueva obra urbana que lucirá en la fachada de la sede de la Junta Municipal de Usera, en la intersección de la calle de Dolores Barranco y la avenida de Rafaela Ybarra. El mural, diseñado específicamente para este enclave, está llamado a convertirse en uno de los grandes referentes culturales del distrito.

El mural, denominado Ecuánime, cuenta con elementos castizos como los claveles rojos que emergen en una referencia clara y emotiva a Madrid, conectando la obra con la identidad local y con la historia simbólica de la ciudad. La pieza está centrada en la figura de una joven ataviada con vestimenta tradicional china que porta un tocado ceremonial con estética felina, un homenaje a la destacada presencia cultural asiática en el distrito.

En la escena, que terminará de perfilarse esta semana, aparecen criaturas fantásticas, formas orgánicas y mariposas en movimiento, creando un lenguaje visual donde lo real y lo imaginario se entrelazan. Esta obra aspira a convertirse en un símbolo del Usera contemporáneo: diverso, culturalmente vibrante y comprometido con el arte público. Su creador, Murfin, es todo un referente internacional por su capacidad para unir hiperrealismo, simbolismo, estética fantástica y sensibilidad narrativa. Con esta nueva intervención, el artista consolida su vínculo con Madrid y firma una de sus obras más ambiciosas hasta la fecha.

Más enclaves culturales

El impulso a los murales en Usera comienza con Murfin, pero también estarán presentes en el distrito otros artistas como David Alonso, conocido como Alon, y Rol Art Design. Entre los trabajos previstos, se pintará en los próximos días la pared de la piscina del Centro Deportivo Municipal Moscardó.

El distrito ya cuenta con obras de artistas como Okuda San Miguel, en el Centro Juvenil Pipo Velasco o en la Biblioteca Pública Municipal San Fermín; el mural Inside Usera, del artista Laguna; La Venus de Usera, de Sue975; Robot cocina, de Spok, y La caída, de 3TTM, entre otros.

Estas iniciativas culturales se completan con la apertura de un mercado callejero de arte formado por artistas y artesanos del distrito para dar a conocer su obra. Será en la plaza de Julián Marías, los fines de semana del 20, 21, 27 y 28 de diciembre e incluirá actuaciones musicales. A esta propuesta cultural, se suma la presencia de numerosas galerías y espacios artísticos ubicados en el distrito que sirven para impulsar el patrimonio de arte urbano en Usera.