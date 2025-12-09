La UE estudiará financiar proyectos de las 40 nuevas residencias y 40 centros de día de Madrid

La Comunidad de Madrid avanza en el proyecto para abrir 40 nuevas residencias y 40 nuevos centros de día en la región para personas mayores y en situación de dependencia. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, se ha reunido hoy en Estrasburgo (Francia) con el vicegobernador para la Estrategia de Desarrollo Social del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB), Johannes Böhmer, en el marco de la colaboración, estudio y, en su caso, financiación de los proyectos de las entidades sociales adjudicatarias en las licitaciones que estén interesadas en solicitarla.

El encuentro se ha desarrollado en el marco de la Conferencia Cuidados inclusivos y sostenibles para personas mayores, celebrada en la sede del Consejo de Europa, organismo internacional de cooperación formado por 46 países. La consejera ha participado en las mesas de debate junto con otros expertos del ámbito social de distintos países europeos.

“El reto demográfico al que nos enfrentamos nos ha enseñado que las políticas sociales no deben ser cortoplacistas, han de mirar hacia adelante”. “Es ésa la razón -ha añadido- por la que la Comunidad de Madrid plantea un plan y un Modelo Madrid de Atención Social que cubre las necesidades de hoy y de mañana”.

El CEB es un banco de desarrollo europeo que desde 1956 promueve la cohesión social en todo el continente. Entre sus principales actividades se encuentra la financiación de proyectos, incluidas inversiones en infraestructuras sociales, como centros sanitarios y de cuidados de larga duración, para beneficiar a las personas más vulnerables.

La Comunidad de Madrid y el CEB mantienen una relación de colaboración desde hace más de diez años, lo que ha permitido la llegada de préstamos por valor de más de 900 millones a la región para distintos proyectos sanitarios y sociales.

En las próximas semanas se aprobarán los pliegos de licitación de la primera residencia y centro de día del Plan 40/40, que estarán ubicados en el barrio de Las Rosas, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales tiene previsto publicar a lo largo de 2026 las condiciones de, al menos, 40 proyectos de estos nuevos dispositivos (20 residencias y 20 centros de día) en diversas fases.

Calidez de un hogar

Las nuevas residencias no podrán superar las 150 plazas y tendrán un mínimo del 50% de sus habitaciones individuales, y el resto con un máximo de dos plazas. Se organizarán en unidades de convivencia reducidas que reproducirán el funcionamiento, ambiente y calidez de un hogar para facilitar al máximo una atención personalizada.

Estas unidades serán de un máximo de 25 personas con zonas comunes, cocina u office, comedor y sala de estar, conexión gratuita a internet y canales de comunicación permanente con los familiares. Cada usuario dispondrá de un plan personal de atención que se revisará cada seis meses, en el que se recogerá su historia de vida, junto a sus preferencias y voluntades, y cada residente contará con un profesional de referencia.