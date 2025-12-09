Cultura y OcioMadrid ciudadNoticias

Los ‘Juguetes Reales’ llegan a la Galería de las Colecciones Reales de Madrid

La Galería de las Colecciones Reales de Madrid acoge del 16 de diciembre al 5 de abril de 2026 ‘Juguetes Reales’, una exposición que reúne una selección de objetos relacionados con el ocio y el aprendizaje que formaron parte de la infancia de la monarquía española entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX.

Un juguete es considerado como un objeto intrínsecamente ligado a una historia. Habla de quién lo adquirió y para quién, cuándo fue adquirido, si fue un regalo, si ha pasado por varias generaciones o con quién se compartió. Como igualmente pasa con los juegos, los juguetes guardan un componente emocional que remite a la infancia y a experiencias que, con frecuencia, se vivieron en compañía.

Reconstruir la vida cotidiana de épocas pasadas no es sencillo, sobre todo en lo que respecta a la esfera de lo íntimo. Sin embargo, a través de fotografías, cartas, diarios y las piezas conservadas es posible hacer una aproximación y sacar conclusiones sobre el uso que se les dio a estos juguetes.

De esta manera, la exposición da al público la oportunidad de descubrir piezas de Patrimonio Nacional quizá poco conocidas que, al tratarse de objetos reconocibles y cercanos, facilitan una aproximación a la vida cotidiana de la infancia real.

Precio

  • Tarifa básica: 14 €
  • Tarifa reducida: 7 €
  • Tarifa exposición: 8 €
  • Tarifa combinada: 24 € (Galería + Palacio Real)

Horarios

  • Lunes a sábados: 10:00 – 20:00 h
  • Domingos y festivos: 10:00 – 19:00 h
  • Cerrado: 25 diciembre, 1 y 6 enero
  • Acceso: hasta 45 minutos antes del cierre
  • Desalojo de las salas: 15 minutos antes del cierre

