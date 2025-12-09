Madrid reconoce a “los profesionales que nos hacen vivir en una ciudad mejor” con los Premios Antonio Palacios de Urbanismo y Arquitectura

El Ayuntamiento de Madrid ha rendido hoy un digno tributo al que se conoce como el ‘arquitecto de Madrid’ de la primera mitad siglo XX para conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho entrega de los galardones de la primera edición de los Premios Antonio Palacios de Urbanismo y Arquitectura para poner en valor los proyectos más significativos en la ordenación, construcción y rehabilitación de la ciudad. Estos reconocimientos, que se desarrollarán con periodicidad anual, pretenden seguir la estela de los prestigiosos premios de urbanismo y arquitectura que el Ayuntamiento celebró de 1985 a 2007.

Con la visión y obra de Palacios, la capital experimentó la metamorfosis de villa a ciudad moderna. Madrid tiene la suerte de reunir hoy 33 edificios diseñados por el arquitecto gallego, así que el acto institucional de sus primeros premios debía albergarse en uno de ellos. El lugar escogido por el Ayuntamiento para la gala ha sido el Palacio de Cibeles, proyectado por los jóvenes arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, una obra que se inauguró en marzo de 1919 tras 12 años de construcción y que, en 1993, fue declarado BIC en la categoría de monumento.

Almeida ha destacado que estos premios saldan “una deuda con todos los profesionales que nos hacen vivir en una ciudad mejor”. Unos galardones denominados Antonio Palacios, “el nombre de aquella figura que intervino en el día a día de nuestra ciudad no solo desde el punto de vista teórico, sino con técnicas pioneras como este Palacio de Comunicaciones de Cibeles”, en palabras del alcalde.

Estos premios, ha subrayado, “abarcan toca la ciudad en distintos ámbitos, destacando el talento que hoy en día hay en Madrid” como “la mejor esperanza de futuro que podemos seguir desarrollando en nuestra ciudad en beneficio de los madrileños, que deben ser los auténticos protagonistas”.

El auditorio de la Caja de Música de la sede del Ayuntamiento ha abierto hoy sus puertas para reconocer la excelencia de las actuaciones realizadas en la ciudad que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como aquellos proyectos que aportan belleza y valores culturales reconocibles por la sociedad y que impulsan la sostenibilidad económica, medioambiental y social, introduciendo soluciones innovadoras.

Seis premiados

En la categoría de ‘Rehabilitación de Edificios’, se ha premiado la rehabilitación y ampliación de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, edificio original de 1857, posteriormente convertido en residencia de señoritas en 1932 y reformado, finalmente en 2022, con un nuevo edificio polivalente que armoniza con las otras edificaciones existentes. Este inmueble es un ejemplo de encuentro entre estilos y épocas diferentes.

En la categoría de ‘Edificios de Nueva Planta’, el proyecto ganador ha sido ‘20 viviendas con jardines, aparcamiento y local en calle Alcalá 141’, edificio singular con fachadas a dos calles del distrito de Salamanca. Tiene dos estilos completamente diferentes: el de la calle Alcalá es sobrio y ordenado, mientras que el de la calle Francisca Moreno es más creativo.

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para la definición de la operación urbanística Madrid Nuevo Norte ha sido reconocida en la categoría de ‘Planeamiento Urbanístico’. Se trata del proyecto público-privado de transformación urbana que cuenta con el mayor consenso social, político e institucional del entorno y que mejorará la conectividad y los espacios estanciales y verdes.

En la categoría ‘Espacio Público’, el premio ex aequo ha sido para el Real Jardín Botánico de Madrid por la restauración del cerramiento original y recuperación del paseo, que restablece la relación del Jardín Botánico con su entorno y con el recorrido peatonal perimetral a lo largo del paseo del Prado, y para la ordenación del entorno del lago de la Casa de Campo y Pabellones de Restauración, proyecto que aúna el cuidado de la ocupación y de la superficie construida, implementando los servicios e instalaciones con una perfecta adecuación al entorno.

El premiado en la categoría ‘Innovación’ ha sido el Centro Deportivo Municipal Cuatro Caminos, edificio del distrito de Tetuán situado en una plaza peatonal que invita al disfrute de los vecinos y a los juegos infantiles.

Una figura de fabricación propia y exclusiva

La escultura entregada a los premiados ha sido realizada por el Taller de Cantería del Área de Obras y Equipamientos, ejemplo de excelencia en la preservación y transmisión de técnicas tradicionales que siguen enriqueciendo el patrimonio urbano de la ciudad, en colaboración con la Dirección General de Planificación Estratégica del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

La distinción está articulada en dos estructuras. La principal, en piedra, en referencia directa a la obra del arquitecto Antonio Palacios y como base, una peana de madera de roble que aporta una nota cálida y orgánica, estableciendo un diálogo con la piedra y evocando el equilibrio entre lo natural y lo construido.

Esta propuesta celebra la permanencia y solidez de la arquitectura madrileña al tiempo que refleja el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la recuperación de oficios manuales de gran valor cultural.

Nueve menciones

La entrega de las menciones de las distintas categorías ha corrido a cargo del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

En la categoría de ‘Rehabilitación de Edificios’ se ha reconocido la rehabilitación integral del Hotel-Teatro Albéniz; la reforma del Edificio Aymerich, y la obra para poner en uso el antiguo pabellón de evacuatorios Matadero Madrid.

Se ha hecho mención en la categoría ‘Edificio de Nueva Planta’ a la LaScala por las 100 viviendas sociales Nuestra Señora de los Ángeles, 6; al Centro Universitario Ciencias de la Salud San Rafael en la calle Serrano 199, y a la Biblioteca Francisco Umbral.

El Plan Especial de protección y mejora de la ordenación de las redes públicas plaza Duquesa de Osuna y el Plan Parcial Solana de Valdebebas han sido destacados en la categoría ‘Planeamiento Urbanístico’. En la categoría ‘Innovación’, se ha reconocido al Colegio Brains de la calle María Lombillo, 9.

El diploma que se ha otorgado constituye, igualmente, una apuesta por los oficios manuales de los que el Ayuntamiento de Madrid es garante. Se trata de una pieza elaborada a mano con tipografías móviles, propiedad de la Imprenta Municipal-Artes del Libro, ejemplo del interés del consistorio en la permanencia de estos oficios.