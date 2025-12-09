Brutal agresión a una anciana en la estación de Metro de Sol

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre de unos 40 años de edad, después de que haya agredido de forma extremadamente violenta a una mujer de unos 80 años en el andén de la estación de Metro de Sol. El suceso ha tenido lugar este martes a mediodía, en el distrito de Centro de la capital.

El incidente se ha desencadenado en la Línea 1 del Metro poco antes de las 12:00 horas. El presunto agresor ha aprovechado el instante en que las puertas del vagón se cerraban para empujar a la anciana al suelo, según han confirmado fuentes policiales. Tras la caída, el individuo ha propinado una patada a la mujer e incluso ha amagado con aplastarle la cabeza.

La víctima ha sido encontrada inconsciente por los servicios sanitarios del SUMMA 112 que han acudido a la estación, a la altura del acceso por la calle Preciados. La mujer ha sido trasladada inmediatamente a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones.

La intervención de una agente de la Policía Nacional fuera de servicio ha resultado crucial para que el agresor haya sido retenido rápidamente. El detenido es un hombre de nacionalidad marroquí que acumula numerosos antecedentes policiales. La Policía Judicial ha asumido la investigación de los hechos y ha abierto diligencias por un posible delito de homicidio en grado de tentativa.

Como consecuencia de la emergencia y el operativo policial, el servicio de Metro se ha visto interrumpido. Los trenes de la Línea 1 en dirección a Pinar de Chamartín no han efectuado parada en la estación de Sol durante aproximadamente media hora, entre las 12:10 y las 12:40 horas.