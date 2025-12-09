Hortaleza, referente en tradición belenística con la exposición de cuatro montajes esta Navidad

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha inaugurado hoy el belén artesanal de tipo hebreo instalado en el Centro Cultural Sanchinarro-Hispanidad hasta el 6 de enero, “un montaje de gran calidad” realizado por la Asociación de Belenistas Santa Paula, “con figuras de primer nivel en diferentes tamaños, lo que aporta realismo y gran perspectiva”.

Asimismo, Pérez ha recordado “la tradición belenística de Hortaleza al contar, por primera vez, con cuatro montajes para que los vecinos del distrito puedan disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas que nos recuerdan el sentido religioso de la Navidad”.

Este belén tiene unas dimensiones de 4,80 por 2,40 metros y está compuesto por 60 figuras del afamado artista del sector Jose Luis Mayo Nebrija y cuatro de Ángeles Cámara, así como materiales reutilizables. En la composición, destacan tres escenas principales: la Anunciación, la Natividad y la cabalgata de los Reyes y como novedad, se incorpora la escena que refleja la huida de Egipto. Asimismo, un sistema de iluminación reproduce los ciclos de luz del día desde el amanecer hasta la noche cerrada.

Por otro lado, mañana se inaugura, en la Junta Municipal de Hortaleza, otra muestra de tres dioramas que representan tres versiones de la Natividad: en unas ruinas, elaborada con figuras de José Luis Mayo; en un establo, con figuras de Montserrat Rives, y una tercera que la representa en una cueva, conformada con figuras de Ángeles Cámara. Los dos montajes instalados en el Centro Cultural Carril del Conde -el belén de mayores voluntarios y la exposición de dioramas internacionales Belenes del Mundo, de la colección Basanta-Martín-, consolidan Hortaleza como uno de los distritos con mayor tradición belenista de Madrid.