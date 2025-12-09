La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) se constituye como asociación

La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) acaba de constituirse formalmente como asociación. Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas –Universidad de Alcalá (UAH), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Universidad Rey Juan Carlos (URJC)- han firmado el documento que así lo acredita.

Si bien la unión de las universidades públicas madrileñas ya existía desde el año 2003, con el paso dado hoy, CRUMA se convierte en una entidad legalmente constituida. Entre sus fines, según recogen sus estatutos, se encuentran la defensa de la autonomía universitaria, de las libertades académicas y de los intereses generales en relación con la educación superior y la calidad, así como el fomento de la cooperación de las universidades públicas de Madrid entre sí y con otras instituciones análogas.

La sede permanente de CRUMA, tal y como han acordado las universidades fundadoras, estará en la Universidad de Alcalá y la presidencia, como ocurría hasta ahora, corresponderá rotatoriamente, por período de un año, a cada una de las universidades asociadas, representadas por la persona que en cada momento se encuentre al frente de su Rectorado.

Nueva identidad gráfica

Durante el acto, CRUMA ha presentado, además, su nueva identidad gráfica, una línea visual que tendrá el turquesa oscuro como color institucional y su propio imagotipo para representar una visión común y una hoja de ruta compartida.