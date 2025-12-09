Detenidos 17 jóvenes por 95 ataques vandálicos en Metro, Cercanías y otros trenes e instalaciones

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 17 jóvenes por 95 delitos de daños cometidos en instalaciones, trenes, vagones de ferrocarril y metro de distintos operadores de transporte, en diferentes lugares de la geografía española. Los arrestos se han realizado en Madrid (12), Valencia (1), San Sebastián (1), A Coruña (1), Mieres (1) y Medina del Campo (1) y el perjuicio económico generado asciende a 458.647 euros.

La complejidad de la investigación ha radicado en la dificultad para identificar a los autores de los hechos, debido a la itinerancia criminal de sus acciones y el modus operandi empleado. La investigación ha requerido un exhaustivo análisis de las denuncias por delitos de daños -grafitis- en instalaciones y trenes de distintos operadores de transporte, así como una gran coordinación de diferentes unidades policiales.

Por otra parte, y a raíz de operaciones precedentes, se han realizado contactos periódicos con las principales operadoras ferroviarias nacionales, observando la existencia de un amplio número de hechos delictivos de esta tipología.

Itinerancia criminal de los autores y ocultación de sus rostros

La complejidad de la investigación ha radicado en la dificultad para identificar a los autores de los hechos, debido a la itinerancia criminal de sus acciones así como al modus operandi empleado. En este sentido, los detenidos accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para los usuarios, variando los días y las franjas horarias en las que actuaban, usando vestimentas para ocultar sus rostros y pintando grandes superficies en muy poco tiempo.

Finalmente, el operativo policial desplegado ha permitido detener a 17 personas en Madrid (12), Valencia (1), San Sebastián (1), A Coruña (1), Mieres (1) y Medina del Campo (1). Por otra parte, los agentes han esclarecido un total de 95 hechos delictivos, detectando un perjuicio económico que asciende a 458.647 euros. Concretamente, se han esclarecido 75 delitos de daños y 7 delitos de desórdenes públicos en distintas localidades de la Comunidad de Madrid, 5 delitos de daños cometidos en A Coruña, y otros 4 delitos de daños en Mieres (Asturias), Medina del Campo (7), País Vasco (3) y Valencia (1).

Detenidas 9 personas el pasado mes de noviembre

En el marco de la operación Tinta, cuya explotación operativa se inició a finales del pasado mes de noviembre, los agentes detuvieron a otras 9 personas en Cataluña. Se les atribuyen 96 hechos delictivos cometidos en las provincias de Girona y Barcelona, con un perjuicio económico de 455.660 euros.

El balance total de la investigación asciende a 26 detenidos, como presuntos autores de los hechos investigados, 191 delitos esclarecidos, y un perjuicio económico que asciende a 914.307 euros.