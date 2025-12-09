Arranca la transformación de 39.730 m² de zonas verdes en el Ensanche de Vallecas

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad dirigida por Borja Carabante, ha comenzado las obras de mejora integral del espacio verde ubicado en el barrio del Ensanche de Vallecas, en Villa de Vallecas. La actuación se llevará a cabo sobre una superficie de 39.730 m², delimitada por la avenida de las Suertes, la avenida del Ensanche de Vallecas y la calle de la Cañada del Santísimo.

Se trata de un proyecto que no solo responde a las solicitudes de los vecinos, sino que también refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más sostenible y cohesionada con la creación de espacios verdes modernos, inclusivos y pensados para el disfrute de todas las generaciones.

La propuesta incluye la creación de nuevos itinerarios peatonales, que conectarán el parque con el tejido urbano circundante, priorizando la accesibilidad desde los pasos de peatones y favoreciendo el tránsito interno.

El proyecto se ha desarrollado tras la realización de estudios de población en relación con los rangos de edad, las necesidades vecinales y un análisis detallado de los usos actuales del parque. Se han definido así actuaciones específicas que responden a la realidad social del entorno.

Entre las intervenciones más destacadas, figura la implantación de una nueva zona estancial equipada con mesas de picnic y la remodelación de áreas de descanso ya existentes. Asimismo, se mantendrán la zona canina y las áreas infantiles actuales, complementadas con nuevos juegos accesibles y la instalación de una zona deportiva de calistenia, concebida para responder a la demanda de la población joven.

La actuación prevista supone una inversión de 1,1 millones de euros, con un plazo de ejecución estimado de siete meses a partir del inicio de los trabajos. Esta intervención se enmarca en la estrategia municipal destinada a la mejora integral de las zonas verdes que, desde 2019, supone una inversión de 108 millones de euros para la ejecución de 124 proyectos, de los cuales 112 se encuentran ya finalizados.

Diseño de pavimentos y sistemas de drenaje

El proyecto incorpora diferentes tipologías de pavimento adaptadas al uso previsto en cada zona que garantizan funcionalidad, seguridad y durabilidad. Así, se emplearán materiales específicos para los recorridos peatonales, las áreas deportivas, los espacios infantiles y los accesos, ofreciendo soluciones adecuadas a las necesidades de cada ámbito.

Asimismo, se ejecutará la rehabilitación integral del carril bici, que contará con un acabado superficial en color rojo y la señalización horizontal correspondiente, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad como la operatividad de este itinerario ciclista.

La iniciativa contempla la implementación de un sistema sostenible de drenaje y gestión de aguas pluviales. El criterio aplicado consiste en captar y almacenar la escorrentía para su posterior infiltración, reduciendo así los riesgos de erosión, favoreciendo la recarga natural de acuíferos y evitando escorrentías en caminos de mayor pendiente. Para ello, se ejecutarán zanjas de drenaje, sistemas de infiltración y depósitos modulares, garantizando un tratamiento del agua respetuoso con el medio ambiente.

Un espacio verde pensado para la biodiversidad

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la revegetación del ámbito con criterios ecológicos, climáticos y paisajísticos. Se ha proyectado la plantación de 415 nuevos árboles (264 ya formados y 151 ejemplares en plantón forestal) y más de 11.400 arbustos, tras realizar estudios específicos sobre las condiciones climáticas y las características del suelo, con el objetivo de garantizar un desarrollo vegetal óptimo, la conservación de la actividad biológica y la estabilidad ecosistémica. La selección de especies ha priorizado la combinación de árboles caducifolios y perennes con especies no alergénicas, fomentando la biodiversidad y asegurando un aporte estético con variación estacional de color y textura.

Además, se aplicarán acolchados naturales de corteza de pino en parterres y zonas de sombra con el fin de reducir la evapotranspiración, conservar la humedad, aportar materia orgánica y favorecer la fauna microbiana del suelo, contribuyendo así a un entorno más resiliente frente al cambio climático.

Iluminación eficiente y mobiliario

El proyecto mantiene la red de alumbrado público existente, mejorando el diseño con criterios de eficiencia energética y requerimientos luminotécnicos, incrementando la seguridad en las zonas estanciales y en los itinerarios peatonales.

En cuanto al mobiliario, se instalarán bancos y elementos urbanos adaptados a la normativa de accesibilidad, ubicados estratégicamente para garantizar la comodidad y el descanso en diferentes puntos del parque.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Madrid reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la calidad ambiental y la mejora del bienestar de los vecinos, apostando por un modelo de espacio público que integra naturaleza y funcionalidad.