Detenida en Madrid una joven que fingió estar embarazada para ocultar cocaína en el falso vientre

La Policía Nacional ha detenido a una mujer que fingió estar embarazada para ocultar la droga en el falso vientre. Fue detectada en un control rutinario de un vuelo transatlántico que llegó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Esta joven viajó con más de 2 kilogramos de sustancia estupefaciente adherida a su cuerpo simulando un avanzado estado de gestación. Ha sido detenida como presunta autora de un delito de tráfico de estupefacientes ingresando posteriormente a prisión por orden judicial.

Un embarazo ficticio con fines de narcotráfico

El pasado 26 de noviembre esta mujer llegó a la capital procedente de un vuelo internacional y una vez en los controles policiales, los agentes desconfiaron de ella, tras responder de manera incoherente a sus preguntas.

De manera voluntaria, esta joven extrajo de debajo de la ropa una prótesis de silicona con forma de vientre de embarazada. Esto dejó al descubierto diversos fragmentos de envoltorio transparente, que hacían la función de sujetar trece paquetes pegados al cuerpo adosados a su abdomen.

Tras comprobar el contenido de estos paquetes, observaron que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco que fue sometida al reactivo dando positivo en cocaína. Por tales hechos se procedió a su detención como presunta responsable de un delito contra la salud pública, ingresando posteriormente en prisión.