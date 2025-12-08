El TSJM ratifica los 17 años de cárcel para un hombre que mató a tiros a un vecino y lo intentó con otros dos tras una discusión por ruidos en Carabanchel (Madrid)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa y ha ratificado la sentencia de la Sección 29ª de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a 17 años de cárcel a J. A. M., un hombre que disparó contra una persona que previamente había discutido con su hija y que luego le remató con otro tiro por la espalda cuando trataba de huir que le causó la muerte.

El escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid señala que, sobre las 02:40 horas del 17 de septiembre de 2022, J. A. M. se dirigió al domicilio de su hija, en el número 120 de Santa María de la Cabeza, en el distrito de Carabanchel, al tener conocimiento de que había tenido una discusión con sus vecinos por ruidos. Tras aparcar su vehículo, se apeó del mismo, y se dirigió a L. G. S. con quien mantuvo una breve discusión.

A continuación, sacó una pistola y le disparó en el pecho. La víctima se giró tratando de huir, momento en que el acusado le realizó un segundo disparo por la espalda que impactó en la zona lumbar. Como consecuencia de los disparos L. G. S. sufrió gran hemotórax y colapso pulmonar responsable de la parada cardiorrespiratoria final, que le provocó la muerte de forma inmediata.

La víctima estaba en compañía de otras dos personas contra quienes el acusado efectuó sendos disparos que no les llegaron a impactar. A. M. se encuentra privado preventivamente de libertad por esta causa desde el día 14 de octubre de 2.022, fecha en que fue detenido.

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que no existió agresión ilegítima que justificara el uso del arma (legítima defensa) y le condenó a 17 años de cárcel. Además, se mantiene la prohibición de aproximación y comunicación durante 18 años, así como cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión.