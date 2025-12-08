La Feria del Asociacionismo reunirá a más de 30 entidades del tejido social madrileño

El Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo acogerá el próximo fin de semana (viernes 12 y sábado 13) la VII Feria del Asociacionismo, organizada por el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de acercar a los madrileños la labor que desarrollan las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro presentes en la capital.

La iniciativa, abierta al público y de acceso gratuito, contará con la participación de 31 entidades y acogerá 22 estands, además de un programa de actividades dinamizado por las propias asociaciones. El Ayuntamiento impulsa esta feria para visibilizar la contribución del tejido asociativo al fortalecimiento de la vida comunitaria de la capital.

Actualmente, el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos reúne a 3.419 asociaciones, federaciones, fundaciones y colectivos, lo que supone un incremento del 14,55 % en los últimos cuatro años. Estas entidades desarrollan su actividad en ámbitos tan diversos como la participación vecinal, la promoción de la salud, la intervención social, las actividades para infancia y juventud, la defensa de derechos o la promoción cultural.

Con el propósito de que estas organizaciones puedan mostrar de forma directa su trabajo cotidiano, la feria contará con 22 estands en los que las asociaciones participantes ofrecerán información sobre sus proyectos. Además, el Ayuntamiento de Madrid dispondrá de un espacio propio atendido por los servicios municipales de Participación Ciudadana, donde se ofrecerá asesoramiento sobre los pasos necesarios para constituir una asociación y sobre los recursos disponibles, como el Centro de Recursos para el Asociacionismo y la Ciudadanía Activa (CRAS), el servicio de asesoramiento legal o la información relativa a los consejos de proximidad de cada distrito.

La programación incluirá actividades abiertas al público como talleres, exhibiciones culturales, experiencias participativas o demostraciones de proyectos comunitarios que se desarrollarán a lo largo de las dos jornadas. Los horarios de visita serán de 17:30 a 20:00 h, el viernes 12, y de 10:00 a 14:00 h, el sábado 13 de diciembre.

Durante el acto inaugural, el próximo viernes, tendrá lugar la entrega de la III edición de los premios del Ayuntamiento de Madrid para proyectos vinculados a la colaboración con el tercer sector, que reconocen iniciativas de colaboración con entidades sociales que contribuyan al desarrollo sostenible de la ciudad desde una perspectiva social, económica y medioambiental y que entregará la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz.