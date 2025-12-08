PSOE y UGT recuerdan este martes a Pablo Iglesias en Madrid por el 100º aniversario de su muerte

PSOE y UGT celebran este martes, 9 de diciembre, a partir de las 12:00 horas el tradicional homenaje a la figura de Pablo Iglesias con motivo del 100º aniversario de su fallecimiento. Este homenaje al fundador del PSOE y de UGT se llevará a cabo en el Cementerio Civil de Madrid (Avenida de Daroca, 103).

En este acto intervendrán el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE Madrid, Óscar López y la secretaria de Organización del PSOE Madrid, Rebeca Torró. El secretario de Organización de UGT Madrid, Miguel Ángel Neila, presentará el acto.

Tras el homenaje a Pablo Iglesias, se visitarán las tumbas de los socialistas que descansan en el cementerio civil entre ellos Largo Caballero, Julián Besteiro y Jaime Vera. Este será el acto central del Centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias: a lo largo de 2025 se están celebrando todo tipo de actos reivindicando su legado y la historia del PSOE.

Pablo Iglesias Posse

Pablo Iglesias Posse (Ferrol, 18 de octubre de 1850-Madrid, 9 de diciembre de 1925) fue un político español, de ideología marxista, fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). Considerado el padre del socialismo en España, la figura de Pablo Iglesias es reivindicada y mantenida por la Fundación Pablo Iglesias.