La Comunidad de Madrid convoca el VIII Concurso de Belenes en espacios sanitarios públicos, en el que pueden participar todas las creaciones ubicadas en las sedes de los centros de salud, Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), hospitales y Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad.

Las candidaturas se pueden formalizar hasta las 15:00 horas del próximo 19 de diciembre, enviando el formulario adjunto junto con las fotografías de la composición a concursobelenes@salud.madrid.org. El fallo del jurado se hará público en fechas navideñas y se procederá a la entrega de los trofeos

El certamen cuenta con dos categorías, la primera para personal del SUMMA 112; Atención Primaria; unidades asistenciales y de atención de adicciones (CAID y CTA); y servicios centrales de la Consejería de Sanidad, pertenezcan o no al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La segunda está destinada a los hospitales, incluidos sus recursos dependientes, ya sean de especialidades o fundaciones de investigación.

Las representaciones ganadoras recibirán el trofeo Misterio Salud Madrid, un trabajo de forja y madera realizado por pacientes de Salud Mental del Hospital público José Germain. El galardón muestra a San José, la Virgen y el Niño Jesús con la estrella del Servicio Madrileño de Salud de fondo, icónica a la fugaz de Belén, sobre una peana que representa la cruz de la sanidad pública madrileña.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico reconoce la labor desinteresada de profesionales de todo tipo, tanto sanitarios como no sanitarios, voluntarios y usuarios para llevar la magia de la Navidad a los centros asistenciales y de gestión de la sanidad pública madrileña.