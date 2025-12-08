Madrid impulsará las redes 6G con la creación de su primer Laboratorio

La Comunidad de Madrid estrenará en el primer semestre de 2026 un Laboratorio 6G para acelerar el despliegue de nuevas redes y tecnologías avanzadas. Este centro será un espacio de colaboración entre empresas, universidades e instituciones donde se desarrollarán y probarán nuevas herramientas de comunicación, con especial atención a las redes 5G y su evolución hacia el 6G.

Concretamente, se crearán soluciones para entornos esenciales como el transporte, la industria, la salud o la seguridad. Entre ellas, las redes 5G privadas; la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la ciberprotección y a la gestión inteligente de comunicaciones satelitales, así como sistemas autónomos basados en drones, sensores y vehículos conectados. Además, se organizarán demostraciones prácticas para comprobar su funcionamiento en escenarios reales y acelerar su puesta en marcha.

Esta iniciativa aspira a consolidar a la región como referente nacional e internacional y avanzar en la conectividad de alta capacidad en un contexto global donde las conexiones protegidas, la ciberdefensa y las comunicaciones serán esenciales para la economía, la seguridad y los servicios públicos.

Además de promover el 6G, la Comunidad de Madrid prevé reforzar las infraestructuras de conectividad en todo el territorio, con especial atención a la extensión de la fibra óptica y el despliegue de redes 5G en los municipios. Asimismo, la Consejería de Digitalización, a través de la Dirección General de Estrategia Digital, ha fijado como objetivo garantizar que toda la ciudadanía de la región pueda acceder a la señal de televisión.

Para ello, se sustituirá el modelo actual de mantenimiento de infraestructuras TDT por un contrato de servicios que asegure su recepción en zonas remotas y de difícil orografía, conforme a los requisitos de la normativa europea. Esta licitación busca mejorar la eficiencia del sistema y asegurar la prestación del servicio público audiovisual, especialmente en el medio rural.

Como parte de esta estrategia digital, ya está operativa la Oficina para el Impulso de la Conectividad, encargada de asesorar tanto a los operadores de telecomunicaciones como a los municipios madrileños en la extensión de redes de banda ancha ultrarrápida. También ofrecerá apoyo en la tramitación de permisos, el diseño de estrategias locales y la identificación de necesidades específicas de conexión en cada zona.