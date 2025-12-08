Ayuso acuerda con la startup francesa Mistral nuevos proyectos de Inteligencia Artificial para los servicios públicos madrileños

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a representantes de la startup francesa Mistral, especializada en el desarrollo de soluciones gratuitas de Inteligencia Artificial (IA), con la que el Ejecutivo autonómico ha firmado un acuerdo para promover el uso responsable de esta tecnología en el sector público.

El objetivo es aplicar la IA a proyectos concretos y útiles para la ciudadanía, como la creación de asistentes virtuales para empleados de la Administración, la automatización de trámites o el diseño de sistemas inteligentes que optimicen la gestión del transporte.

El convenio ha sido rubricado por el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, y el CEO de Mistral, Arthur Mensch, quienes han compartido sus prioridades estratégicas y definido las principales áreas de colaboración. López-Valverde ha explicado que “la Inteligencia Artificial es muy útil para ayudar a los profesionales en trámites administrativos repetitivos o en el análisis de grandes volúmenes de datos, siempre garantizando la seguridad y privacidad de la información”.

Con esta firma, ambas partes se comprometen también a poner en marcha programas para atraer y formar a jóvenes en esta disciplina y para fomentar la transferencia de conocimiento entre universidades, centros de investigación y empresas. Además, promoverán el emprendimiento tecnológico mediante asesoramiento experto y la organización de eventos de innovación. “Queremos que Madrid sea un referente europeo en el despliegue responsable de la IA, combinando rigor, visión y oportunidades para nuestro ecosistema”, ha subrayado el consejero.