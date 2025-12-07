Problemas de circulación en la Línea 1 de Metro con 5 estaciones afectadas

La Línea 1 de Metro de Madrid está sufriendo esta noche de domingo, 7 de diciembre, importantes demoras por una «asistencia sanitaria» que están afectando a un total de 5 estaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes.

Los problemas han dado comienzo sobre las 21:20 horas de este domingo, 7 de diciembre, entre Pinar de Chamartín y Valdeacederas, en ambos sentido. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias».

La incidencia en la Línea 1 de Metro de Madrid ha afectado el servicio en un total de 5 estaciones: Pinar de Chamartín, Bambú, Chamartín, Plaza de Castilla y Valdeacederas.

La línea 1 de Metro de Madrid

La línea 1 de Metro de Madrid conecta el norte y el sureste de la ciudad, discurriendo entre las estaciones de Pinar de Chamartín y Valdecarros, por un total de 33 estaciones con andenes de 90 metros, unidas por 23,876 km de vía en túnel de gálibo estrecho, con un recorrido que dura aproximadamente 1 hora. Inaugurada en 1919 por Alfonso XIII, es la línea de metro más antigua de Madrid y de España, y la segunda con mayor volumen de pasajeros de la red de Metro de Madrid después de la línea 6.