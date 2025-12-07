El TSJM ratifica los 22 años de cárcel para mujer que mató, descuartizó y quemó a la presidenta de su comunidad de vecinos en Carabanchel (Madrid)

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la condena de la Sección 5ª de la Audiencia de Madrid a 22 años de cárcel para Marta C., la mujer de 34 años de edad que estaba acusada de asesinar y de maniatar el cadáver de Pilar, de 68 años de edad, la presidenta de su comunidad de vecinos para eludir una deuda que había contraído.

La ahora condenada, quién confesó el crimen, debía a la comunidad pagos por valor de algo más de mil euros, un montante que intentó abonar con dos recibos falsos. Tras percatarse del fraude la presidenta, ésta le exigió nuevamente la deuda, por lo que la propietaria decidió acabar con su vida.

Los hechos tuvieron lugar el 27 de febrero de 2023 en el número 64 de la calle la Oca, en el madrileño barrio de Carabanchel. Una vez que la autora de los hechos había cometido el crimen, ocultó el cadáver de su víctima en una maleta y la transportó hasta una finca de Toledo donde le prendió fuego.

Posteriormente, decidió acabar con los restos del cuerpo, llevándolos en esta ocasión a una escombrera sita en el camino del Chorrito de Las Ventas con Peña Aguilera, volviendo a prenderles fuego y troceando los huesos más grandes, que las llamas no lograban consumir.

Marta C. recurrió en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, que ha concluido en contra de la condenada, que también tendrá que abonar una multa de 1.350 euros e indemnizar a cada uno de los tres hermanos de la víctima con 70.000 euros.