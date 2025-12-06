Ruta por los 44 belenes de Madrid: guía con fechas, horarios y ubicaciones por distritos

La Navidad en Madrid se vive con luces, música, espectáculos y, por supuesto, belenes que muestran la riqueza artística, cultural e histórica de nuestra ciudad. Este año, los visitantes pueden recorrer una amplia selección de nacimientos, desde los grandes belenes monumentales hasta propuestas intergeneracionales y colecciones internacionales.
Belenes emblemáticos en Madrid
- Belén del Ayuntamiento de Madrid
Palacio de Cibeles, CentroCentro
28 de noviembre – 4 de enero
Obra de José Luis Mayo Lebrija con 200 figuras y 20 construcciones. Disposición circular a dos alturas para ver todas las escenas. Elementos vegetales y ambientación realista completan la experiencia.
Escenografía inspirada en los evangelios de San Lucas y San Mateo, con matices de los apócrifos, que permite un recorrido narrativo completo desde la Anunciación hasta la Huida a Egipto.
Horarios y acceso:
-
- Horario general: 10:30–19:00 h (último pase)
- Días 24, 25 y 31 de diciembre: 10:30–13:00 h (último pase)
- Cerrado: todos los lunes y el 1 de enero
- Turnos cada 30 minutos, sujetos a aforo
- Acceso gratuito previa retirada de entradas en taquilla o reserva digital (coste de gestión 0,50 €)
- Reserva online: www.navidadmadrid.com y www.centrocentro.org
- Máximo 4 entradas por persona
- Pases accesibles: los días 26 de diciembre y 4 de enero, con medidas específicas de accesibilidad en los pases de las 13:00 h y de las 17:00 h.
- Accesibilidad: el Belén cuenta con una audioguía explicativa accesible desde una aplicación móvil.
- Belén del Museo de San Isidro
Plaza de San Andrés, 2
2 de diciembre – 18 de enero
Belén a tamaño natural de la Epifanía y exposición de doce belenes internacionales de la colección Basanta-Martín, celebrando el 25 aniversario del museo.
Instalado en el Patio Renacentista del Museo de San Isidro, este belén castizo recupera la tradición belenística madrileña del siglo XIX a través de figuras elaboradas con gran detalle artesanal.
- Horario general: 10:00–20:00 h
- Cerrado: todos los lunes; 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero
- Acceso libre hasta completar aforo
- Belén del Museo de Historia de Madrid
Calle Fuencarral, 78
1 de diciembre – 1 de febrero
Belén napolitano con 51 figuras de madera y barro cocido, policromadas y con accesorios. Representa la vida cotidiana del siglo XVIII y el nacimiento de Jesús. Ubicado en la Capilla del Museo de Historia de Madrid, este conjunto barroco-naturalista constituye uno de los ejemplos más sugerentes del belenismo napolitano del XVIII.
- Horario general: 10:00–20:00 h
- Cerrado: todos los lunes; 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero
- Acceso libre hasta completar aforo
- Visitas guiadas: 11, 12, 18 y 19 de diciembre a las 12 h (inscripción vía web del Museo de Historia de Madrid)
- Belén de la Comunidad de Madrid
Real Casa de Correos, Sol
28 de noviembre – 6 de enero
Belén de 132 m² inspirado en el pueblo marroquí de Ait Ben Haddou, declarado Patrimonio de la Humanidad. Incluye más de 500 figuras realizadas por destacados escultores belenistas, entre ellos José Luis Mayo Lebrija, los hermanos Cerrada, Montserrat Ribes, la Escuela Olotina y Jesús Ramírez. Representa Nazaret y Belén, la vida cotidiana, la huida a Egipto y escenas clave del relato evangélico.
Horarios y acceso
-
- Del 28 de noviembre al 6 de enero: de 10:00 a 22:00 h
- Días especiales:
- 28 de noviembre, 5 de diciembre y 6 de enero: de 15:00 a 22:00 h
- 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero: de 10:00 a 18:00 h
- Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero
- Nota: el acceso se cerrará 30 minutos antes del fin de la actividad
- Horario sujeto a cambios
- Acceso libre hasta completar aforo
- Belén del Área de Gobierno de Obras y Equipamiento
Área de Gobierno de Obras y Equipamiento – Planta baja
22 de noviembre – 6 de enero
Belén popular de 35 cm. hecho por Jesús Mayo Lebrija. Escenas de Reyes Magos, Anunciación a pastores y bullicio de Belén. Con plantas naturales y artificiales, río con agua en movimiento y construcciones de época.
- De lunes a viernes: 8:00–19:00 h
- Acceso libre
Belenes del Mundo: Colección Basanta-Martín
Esta colección es una de las más importantes del mundo. Cuenta con más de 4.000 grupos belenísticos y 25.000 figuras procedentes de 158 países. Incluye piezas desde el siglo XVIII hasta la actualidad, elaboradas en más de 200 materiales, como barro, madera y vidrio.
Antonio Basanta y María de los Ángeles Martín comenzaron esta recopilación en 1977. Para las exposiciones, seleccionan sus mejores piezas, ofreciendo a los visitantes un recorrido único.
Ubicaciones principales:
- Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa-Aravaca)
28 de noviembre – 5 de enero
- De lunes a viernes: 9:00–21:00 h
- Sábados y domingos: 9:00–20:00 h
- 24 y 31 de diciembre: 9:00–14:00 h
- Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero
- Centro Cultural Carril del Conde (Hortaleza)
28 de noviembre – 3 de enero
- De lunes a domingo: 10:00–21:00 h
- 24 y 31 de diciembre: hasta las 15:00 h
- Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero
- Centro Sociocultural Eduardo Chillida (Moratalaz)
28 de noviembre – 30 de diciembre
- De lunes a viernes: 9:00–13:30 h y 16:00–21:00 h
- Sábados: 10:00–13:30 h y 16:00–21:00 h
- Cerrado: 6 de diciembre, 8 de diciembre, 24 y 25 de diciembre, y todos los domingos
- Centro Sociocultural Santa Petronila (Villaverde)
Del 28 de noviembre al 5 de enero
- De lunes a viernes, de 9:00 a 21:30 h
- Sábados, de 9:30 a 13:30 h
- Cerrado: 6, 8, 24, 25 y 31 de diciembre; 1 de enero; y todos los domingos
- Centro Cultural Galileo (Chamberí)
Del 11 de diciembre al 5 de enero
- De lunes a domingo: 9:00–21:00 h
- 24 y 31 de diciembre: 9:00–14:00 h
- Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero
Ruta de belenes por los distritos de Madrid
Arganzuela
- Centro Cultural Casa del Reloj
Paseo de la Chopera, 10
Del 27 de noviembre al 8 de enero
Lunes a sábados 9:00 a 21:00 h; domingos y festivos 10:00 a 14:00 h. Cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Belén monumental napolitano “Angelicum” con más de 200 figuras y 500 elementos arquitectónicos. Muestra la Nápoles del siglo XVIII.
- Centro Dotacional Integrado Arganzuela Ángel del Río
C/ Canarias, 17 y C/ Palos de la Frontera, 40
Del 26 de noviembre al 8 de enero
Lunes a sábado 9:00 a 21:00 h. Cerrado 24 y 31 de diciembre.
Exposición dedicada a San José, resaltando su papel como trabajador, esposo y padre.
- Centro Municipal de Mayores Luca de Tena
Belén popular tradicional realizado con materiales reciclados por Moisés Cuerva.
- Centro Municipal Intergeneracional Ouka Leele
C/ Bronce, 16
Belén intergeneracional con colaboración de María Moratinos, expresidenta de la Asociación de Belenistas.
Barajas
Centro Cultural Villa de Barajas
C/ Botica, 10
Del 9 de diciembre al 8 de enero
Lunes a viernes 9:00–21:00. Cerrado fines de semana; 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
Se pueden ver escenas de la Anunciación, la visitación de los Reyes Magos y el nacimiento del niño Jesús
Carabanchel
Hogar Santa Teresa Jornet. Hermanitas de Ancianos Desamparados
C/ Duquesa de Tamames, 8.
Del 7 de diciembre al 11 de enero
Todos los días de 10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Belén con escenas principales desde la Anunciación hasta la huida de Egipto. El Misterio se mostrará en una recreación de la Puerta de Alcalá.
Centro
- Belén tradicional de la Basílica Pontificia de San Miguel
Basílica Pontificia de San Miguel
Del 1 de diciembre – 11 de enero
Nacimiento tradicional con escenografía y figuras de José Luis Mayo Lebrija.Lunes a sábado: 9:45-21:00 h (cerrado tardes: 12,13,18,19,20,21,22,23 dic)
Domingos y festivos: 9:45-21:15 h
Visita guiada: 11:15 y 19:15 h
Belén tradicional de José Luis Mayo Lebrija con escenas bíblicas y cortejo de Reyes Magos.
- Monasterio de las Descalzas Reales
Plaza de las Descalzas, 3
Del 16 de diciembre – 5 de enero
Belén popular con figuras de Olot y casas y paisaje de JudeaMartes a sábado: 10:00-18:15 h
Domingos y festivos: 11:00-14:45 h
Cerrado lunes, 24, 25 y 31 dic; 1 y 6 ene
- Monasterio de la Encarnación
Plaza Encarnación, 1
1 de diciembre – 7 de enero
Belén con figuras de José Luis Mayo Lebrija y manufacturas de Olot.Martes a sábado: 10:00-18:15 h
Domingos y festivos: 11:00-14:00 h
Cerrado lunes, 24, 25 y 31 dic; 1 y 6 ene
- Palacio Real de Madrid
Salas Génova, C/ Bailén, s/n
5 de diciembre – 5 de enero
Belén napolitano iniciado por Carlos III.Lunes a sábado: hasta 17:00 h
Domingo: hasta 15:00 h
Cierres: 24 dic (desde 15:00), 31 dic (desde 15:00), 25 dic, 1 y 6 ene
- Monasterio de Santa Isabel
C/ de Santa Isabel, 48-46
1 de diciembre – 7 de enero
Belén popular tradicional con figuras de José Luis Mayo Lebrija y estilo napolitano.Martes a sábado: 10:00-18:15 h
Domingos y festivos: 11:00-14:00 h
Cerrado lunes, 24,25,31 dic; 1 y 6 ene
- Imprenta Municipal – Artes del Libro
C/ Concepción Jerónima, 15
16 de diciembre – 17 de enero
Belén tradicional popular con figuras de varios artistas.Martes a domingo: 10:00-20:00 h
Cerrado 24, 25, 31 dic; 1 y 6 ene
- Iglesia del Monasterio Jerónimo del Corpus Christi
Plaza del Conde Miranda, 3
8 de diciembre – 9 de enero
8:30-13:00 h y 16:30-19:00 h
- Iglesia de la Concepción Real de Calatrava
C/ Alcalá, 25
15 de diciembre – 8 de enero
Belén de 30 m² con nacimiento, ángel, pastores y aldeanos.De lunes a viernes: 7:30-13:00 h
De martes a viernes: 18:00-20:00 h
Media hora antes de misas: lunes a sábado 8:00 h
Jueves: misa 19:00 h
Sábados: misa 19:30 h
Domingos: misa 12:30 h
- Espacio Fundación Telefónica
C/ Fuencarral, 3
18 de noviembre – 4 de enero
Belén popular estilo hebreo con figuras y construcciones de José Luis Mayo.Martes a viernes: 10:00-20:00 h
Sábados y domingos: 11:00-20:00 h
- Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe
C/ de Atocha, 87
1 de diciembre – 5 de enero
Belén de la Hermandad del Silencio.
11:00-13:00 h / 18:00-20:00 h (domingos solo mañana)
- Parroquia San Andrés Apóstol
Plaza de San Andrés, 1
Belén napolitano permanente.
9:00-13:00 h / 18:00-20:00 h
Chamartín
- Tradicional Belén Solidario de San Rafael
Albergue de San Juan de Dios. San Rafael, C/ Herreros de Tejada, 3
Del 4 de diciembre al 6 de enero
11:00 a 13:30 h y 16:30 a 20:00 h
Belén con más de 35 m², figuras de Olot y Murcia, efectos de luz y sonido, tradición de ocho décadas
- Iglesia del Espíritu Santo
C/ Serrano, 125
Del 15 de diciembre al 9 de enero
Lunes a viernes: 11:30 a 13:30 h y 18 a 20:30 h; fines de semana: 18:00 a 20:30 h
Belén estilo napolitano
Chamberí
- Belenes de México 2025
Fundación Casa de México en España, C/ Alberto Aguilera, 20
Del 28 de noviembre al 11 de enero
Exposición que celebra la Navidad a través del trabajo de los grandes maestros del arte popular de México.
- Belén tradicional del Centro Cultural Galileo
Centro Cultural Galileo, Sala de exposiciones José Luis Sampedro
Del 29 de noviembre al 7 de enero
Belén tradicional hebreo de 25 m² elaborado por la Asociación de Belenistas de Madrid
- Belenes del mundo – Colección Basanta-Martín
Centro Cultural Galileo
Del 11 de diciembre al 4 de enero
Recorrido por el belenismo de todo el mundo:
- África: Sagrada Familia Masai, Nacimiento rakú, Belén de Tweneboa, Huida a Egipto (Tanzania, ébano negro).
- Asia: Belén Kokeshi (Japón), Belén de fibras (Vietnam), Belén de la meditación (Nepal), Sagrada Familia batik (Indonesia).
- América: Árbol de la Vida (México), Sacromonte en cesta (Perú), Belén inuit, piezas haitianas en metal recortado y burilado.
- Europa: Pirámide de la Navidad (Alemania), Belén del silencio (Chequia), Belén folklórico ruso, Natividad con Reyes y pastores de José Luis Mayo Lebrija.
- Belenes de CMM Antonio Mingote / CCM Santa Engracia
C/ Vallehermoso, 47 y C/ Santa Engracia, 118
Elaborados por los socios del Centro de Mayores Antonio Mingote y del Centro Municipal de Mayores Santa Engracia.
- Nacimiento público – Plaza de Chamberí
Visible desde cualquier punto de la plaza
Nacimiento abierto durante toda la Navidad, accesible al público, permitiendo que los paseantes puedan admirarlo
- Belén del Colegio Chamberí Maristas
C/ Rafael Clavo, 12
Belén elaborado únicamente con figuras de Playmobil
- Belén tradicional de la Parroquia La Milagrosa
Parroquia La Milagrosa, C/ García de Paredes, 45
Del 21 de diciembre al 6 de enero
Belén tradicional elaborado por la Asociación de Belenistas La Milagrosa
Ciudad Lineal
Convento de San José y Santa Ana. Carmelitas Descalzas
C/ General Aranaz, 58
Del 3 de diciembre al 11 de enero, miércoles a sábados 16:30 a 19:00 h
Cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero
Belén napolitano confeccionado íntegramente por Doña Pilar Tobar González, con casas, figuras y vestimenta hechas a mano
Fuencarral-El Pardo
Junta Municipal Fuencarral – El Pardo
Caseta junto a la junta, Avda. Monforte De Lemos, Nº 40
Del 1 de diciembre al 6 de enero
Belén artesano realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid
Hortaleza
- Centro Cultural Sanchinarro- Hispanidad
Centro Cultural Sanchinarro- Hispanidad, C/ Princesa de Éboli 29
Del 6 de diciembre al 6 de enero
De lunes a viernes, de 8:30 a 22:00 h
Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 22:00 h
24 y 31 de diciembre de 9:00 a 15:00 h
Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero
- Representación del Belén tipo hebreo a cargo de la asociación de belenistas Santa Paula. Complementado con 3 dioramas expuestos en la Junta municipal del distrito.
- Representación realizada con materiales reciclables y reutilizables. En ella se destacan las tres escenas principales, la Anunciación, la Natividad y la adoración de los reyes
- Centro Cultural Carril del Conde
C/ Carril del Conde, 57
Del 28 de noviembre al 3 de enero
De lunes a domingo y festivos, de 10:00 a 21:00 h
24 y 31 de diciembre de 10:00 a 15:00 h
Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero
Belenes del mundo – Colección Basanta-Martín. Recorrido por los belenes de los cinco continentes.
Latina
- JMD Latina – Belén navideño
Avda. de las Águilas, 2-A
Del 1 de diciembre – 9 de enero
Lunes a jueves: 9:00 – 17:00 h y viernes: 9:00 – 14:00 h
- Belen navideño, montado por la Asociación de Belenistas de Madrid
- XXXV Certamen de Belenes Curso Escolar 2025-2026
-
Fundación Instituto San José
Avda. de Hospitalidad s/n
De lunes a domingo, de 8:00 a 21:00 h
En la Fundación Instituto San José contamos con el belén oficial y los belenes que participan en el tradicional concurso de belenes
Moncloa-Aravaca
Centro Cultural y de Mayores Juan Genovés
Tr.ª del Caño, 7
Del 28 de noviembre al 4 de enero
Horario: Lunes a viernes 9:00 a 21:00 h; sábados, domingos y festivos 9:00 a 19:30 h.
Una selección de más de 30 belenes de distintos continentes.
Moratalaz
- Belén tradicional Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
C/ Del Templo, 2
Del 8 de diciembre al 12 de enero, de 10:00 a 22:00 h
Ambos nacimientos se pueden ver desde el exterior y pasear por el interior disfrutando de las luces navideñas.
- Belén Blanco
C/ Hacienda de Pavones, esquina C/ Valdebernardo
De tamaño natural, representa el Nacimiento con figuras de María, José, Niño Jesús, una mula y una oveja.
- Belén tradicional
C/ Valdebernardo, 6, detrás de la parada de autobús
Establo y llegada de los Reyes Magos con figuras de gran tamaño.
- Centro Cultural Eduardo Chillida
C/ del Arroyo Belincoso, 9
Del 1 al 30 de diciembre
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h y de 16:30 a 21:00 h; sábados de 10:00 a 13:30 h y de 16:30 a 21:00 h
Cerrado 6, 8, 24, 25 y todos los domingos
Belenes del mundo – Colección Basanta-Martín.
Puente de Vallecas
- Centro Cultural Lope de Vega
C/ Concejo de Teverga, 1 – Sala de exposiciones
Del 1 de diciembre al 5 de enero
De lunes a viernes, de 9:00 a 21.30 h; cerrado sábados, domingos y festivos
Inauguración: 5 de diciembre, con la participación de Coral Trovada
Tradicional Belén Histórico del Distrito, de principios del siglo XX, con 54 piezas de estética clásica.
Retiro
- Museo de Artes Decorativas
C/ Montalbán, 12 – 2ª, 3ª y 4ª planta
Dispone de bucle magnético
Del 11 de diciembre al 11 de enero
De martes a sábado de 9:30 a 15:00 h; domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h
Todos los jueves, y el 21, 27 y 28 de diciembre de 17:00 a 20:00 h
Cerrado 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero
El director de escena y escenógrafo Juan Sanz ha seleccionado piezas no expuestas habitualmente. Las figuras napolitanas se agrupan en tres escenas, con Reyes Magos y pastores junto al Misterio.
- Belén Viviente – Asociación Belenistas de Getafe
Plaza Daoiz y Velarde
Compañía: Ferro Teatro
22 de diciembre, pases a las 18:30 y 19:30 h
- Sala de exposiciones Maruja Mallo
Plaza Daoiz y Velarde, 2 – planta -1
Del 1 de diciembre al 7 de enero
De lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h; 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 14:00 h
Cerrado 1 y 6 de enero
- Belén tradicional hebreo
Nacimiento artístico tradicional de tipo hebreo
- Exposición de belenes marco y dioramas navideño
Asociación belenistas Getafe
- Belén tradicional hebreo
- Belén de la Montaña Artificial del Retiro
Parque del Retiro – Montaña Artificial de los Gatos
Del 1 de diciembre al 8 de enero
De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero
El belén de la Montaña Artificial del Retiro tienes más de 160 figuras únicas. Esta obra de la escultora palermitana Angela Tripiconvi es un belén monumental siciliano de la colección Basanta-Martín, toda una joya del arte belenista internacional. Montado por José Luis Mayo Lebrija, incluye figuras en movimiento diseñadas por Nicolas Salmerio y una plataforma circular de 40 m² que permite una visión completa del conjunto. La instalación se acompaña de una docena de vitrinas con piezas excepcionales procedentes de distintos belenes italianos.
Salamanca
- Belén portugués del Museo Arqueológico Nacional
Museo Arqueológico Nacional, C/ Serrano, 13 – Bucle magnético
Del 15 de diciembre al 11 de enero
De martes a sábado de 9:30 a 20:00 h; domingos de 9:30 a 15:00 h
Figuras del nacimiento barroco realizadas por António Ferreira (Lisboa, siglo XV).
- Centro Cultural Emilia Pardo Bazán
C/ de Goya, 1
Del 1 de diciembre al 7 de enero
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 21:00 h; sábados y domingos de 10:30 a 14:00 h y de 16:30 a 21:00 h
Cerrado festivos
Belén árabe – Asociación Belenista La Milagrosa.
- Parroquia de San Bonifacio
C/ Bremen, 2 – Atrio o pasillo exterior cubierto junto al jardín
Del 6 de diciembre al 6 de enero
De lunes a domingos y festivos de 11:30 a 13:00 h y 18:30 a 20:00 h; 6 de enero solo por la mañana
Cerrado 24 y 31 de diciembre
Belén con varias alturas, escenas del nacimiento según los Evangelios, figuras en movimiento, ríos y cascadas.
Tetuán
- Junta Municipal de Tetuán – Sala de Exposiciones Pablo Serrano
C/ Bravo Murillo, 357
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h; sábados de 10:00 a 14:00 h; domingos y festivos cerrado
La iconografía del Belén alrededor del mundo.
- Belén Popular Tradicional – Venimos a adorarle
Del 8 de diciembre al 6 de enero
Exposición inspirada en la escena del nacimiento, con ángeles, pastores y Reyes Magos. Selección de fondos artísticos de la Asociación de Belenistas de Madrid, con más de 80 años de historia.
- Belén Monumental de plastilina
Sala de Exposiciones Juana Francés
Del 1 de diciembre al 6 de enero
Obra artesanal de más de 20 m², 35 kg de plastilina y 220 figuras. Originalidad, realismo y gran cantidad de detalles.
- Centro Cultural Eduardo Úrculo
Pza. Donoso 5 – Sala de Exposiciones
Del 1 de diciembre al 6 de enero
De lunes a sábados de 9:00 a 21:30 h; domingos y festivos cerrado
La iconografía del Belén alrededor del mundo. Belenes de todos los continentes.
Usera
- Junta Municipal de Usera
Avda. Rafaela Ybarra 41
Del 9 de diciembre al 7 de enero
De lunes a sábado de 10:30 a 13:30 h y de 16:30 a 19.30 h; 24 y 31 de diciembre de 10:30 a 13:30 h
Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero
Belén hebreo con escenas de la vida cotidiana en tiempos de Jesucristo
Vicálvaro
- Iglesia de Santa María la Antigua
C/ Virgen de la Antigua, 9
Del 21 de diciembre al 7 de enero
De lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h
Villa de Vallecas
- Centro Cultural Francisco Fatou – Junta Municipal Distrito de Vallecas
C/ Manuel Vélez, 10
Del 18 de noviembre al 9 de enero
De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h; sábados de 9:00 a 13:30 h
Cerrado domingos, festivos, 24, 27 y 31 de diciembre y 3 de enero
Belén de Navidad realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid.
Villaverde
- Belén Dewilliraye – Australia
Centro Sociocultural Ágata, C/ del Dr. Martín Arévalo, 2
Del 29 de noviembre al 6 de enero
De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h; sábados de 9.30 a 13:30 h
Nacimiento popular, panorámico, con varias alturas, mínimo 50 figuras.
- Centro Socio Cultural Santa Petronila
C/ María Martínez Oviol, 12
Del 28 de noviembre al 4 de enero
De lunes a viernes de 9:00 a 21:30 h; sábados de 9:30 a 13:30 h
Cerrado 6, 24, 25, 31 de diciembre; 1 de enero y todos los domingos
Belenes del mundo – Colección Basanta-Martín.