Ruta por los 44 belenes de Madrid: guía con fechas, horarios y ubicaciones por distritos

La Navidad en Madrid se vive con luces, música, espectáculos y, por supuesto, belenes que muestran la riqueza artística, cultural e histórica de nuestra ciudad. Este año, los visitantes pueden recorrer una amplia selección de nacimientos, desde los grandes belenes monumentales hasta propuestas intergeneracionales y colecciones internacionales.

Belenes emblemáticos en Madrid

Belén del Ayuntamiento de Madrid

Palacio de Cibeles, CentroCentro

28 de noviembre – 4 de enero

Obra de José Luis Mayo Lebrija con 200 figuras y 20 construcciones. Disposición circular a dos alturas para ver todas las escenas. Elementos vegetales y ambientación realista completan la experiencia.

Escenografía inspirada en los evangelios de San Lucas y San Mateo, con matices de los apócrifos, que permite un recorrido narrativo completo desde la Anunciación hasta la Huida a Egipto.

Horarios y acceso:

Horario general: 10:30–19:00 h (último pase) Días 24, 25 y 31 de diciembre: 10:30–13:00 h (último pase) Cerrado: todos los lunes y el 1 de enero Turnos cada 30 minutos, sujetos a aforo Acceso gratuito previa retirada de entradas en taquilla o reserva digital (coste de gestión 0,50 €) Reserva online: www.navidadmadrid.com y www.centrocentro.org Máximo 4 entradas por persona Pases accesibles: los días 26 de diciembre y 4 de enero, con medidas específicas de accesibilidad en los pases de las 13:00 h y de las 17:00 h. Accesibilidad: el Belén cuenta con una audioguía explicativa accesible desde una aplicación móvil.



Belén del Museo de San Isidro

Plaza de San Andrés, 2

2 de diciembre – 18 de enero

Belén a tamaño natural de la Epifanía y exposición de doce belenes internacionales de la colección Basanta-Martín, celebrando el 25 aniversario del museo.

Instalado en el Patio Renacentista del Museo de San Isidro, este belén castizo recupera la tradición belenística madrileña del siglo XIX a través de figuras elaboradas con gran detalle artesanal. Horario general: 10:00–20:00 h Cerrado: todos los lunes; 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero Acceso libre hasta completar aforo

Plaza de San Andrés, 2 Belén a tamaño natural de la Epifanía y exposición de doce belenes internacionales de la colección Basanta-Martín, celebrando el 25 aniversario del museo. Instalado en el Patio Renacentista del Museo de San Isidro, este belén castizo recupera la tradición belenística madrileña del siglo XIX a través de figuras elaboradas con gran detalle artesanal. Belén del Museo de Historia de Madrid

Calle Fuencarral, 78

1 de diciembre – 1 de febrero

Belén napolitano con 51 figuras de madera y barro cocido, policromadas y con accesorios. Representa la vida cotidiana del siglo XVIII y el nacimiento de Jesús. Ubicado en la Capilla del Museo de Historia de Madrid, este conjunto barroco-naturalista constituye uno de los ejemplos más sugerentes del belenismo napolitano del XVIII. Horario general: 10:00–20:00 h Cerrado: todos los lunes; 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero Acceso libre hasta completar aforo Visitas guiadas: 11, 12, 18 y 19 de diciembre a las 12 h (inscripción vía web del Museo de Historia de Madrid)

Calle Fuencarral, 78 Belén napolitano con 51 figuras de madera y barro cocido, policromadas y con accesorios. Representa la vida cotidiana del siglo XVIII y el nacimiento de Jesús. Ubicado en la Capilla del Museo de Historia de Madrid, este conjunto barroco-naturalista constituye uno de los ejemplos más sugerentes del belenismo napolitano del XVIII. Belén de la Comunidad de Madrid

Real Casa de Correos, Sol

28 de noviembre – 6 de enero

Belén de 132 m² inspirado en el pueblo marroquí de Ait Ben Haddou, declarado Patrimonio de la Humanidad. Incluye más de 500 figuras realizadas por destacados escultores belenistas, entre ellos José Luis Mayo Lebrija, los hermanos Cerrada, Montserrat Ribes, la Escuela Olotina y Jesús Ramírez. Representa Nazaret y Belén, la vida cotidiana, la huida a Egipto y escenas clave del relato evangélico.

Horarios y acceso

Del 28 de noviembre al 6 de enero: de 10:00 a 22:00 h Días especiales: 28 de noviembre, 5 de diciembre y 6 de enero: de 15:00 a 22:00 h 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero: de 10:00 a 18:00 h Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero Nota: el acceso se cerrará 30 minutos antes del fin de la actividad Horario sujeto a cambios Acceso libre hasta completar aforo



Belén del Área de Gobierno de Obras y Equipamiento

Área de Gobierno de Obras y Equipamiento – Planta baja

22 de noviembre – 6 de enero

Belén popular de 35 cm. hecho por Jesús Mayo Lebrija. Escenas de Reyes Magos, Anunciación a pastores y bullicio de Belén. Con plantas naturales y artificiales, río con agua en movimiento y construcciones de época. De lunes a viernes: 8:00–19:00 h Acceso libre

Área de Gobierno de Obras y Equipamiento – Planta baja Belén popular de 35 cm. hecho por Jesús Mayo Lebrija. Escenas de Reyes Magos, Anunciación a pastores y bullicio de Belén. Con plantas naturales y artificiales, río con agua en movimiento y construcciones de época.

Belenes del Mundo: Colección Basanta-Martín

Esta colección es una de las más importantes del mundo. Cuenta con más de 4.000 grupos belenísticos y 25.000 figuras procedentes de 158 países. Incluye piezas desde el siglo XVIII hasta la actualidad, elaboradas en más de 200 materiales, como barro, madera y vidrio.

Antonio Basanta y María de los Ángeles Martín comenzaron esta recopilación en 1977. Para las exposiciones, seleccionan sus mejores piezas, ofreciendo a los visitantes un recorrido único.

Ubicaciones principales:

Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa-Aravaca)

28 de noviembre – 5 de enero De lunes a viernes: 9:00–21:00 h Sábados y domingos: 9:00–20:00 h 24 y 31 de diciembre: 9:00–14:00 h Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero

28 de noviembre – 5 de enero Centro Cultural Carril del Conde (Hortaleza)

28 de noviembre – 3 de enero De lunes a domingo: 10:00–21:00 h 24 y 31 de diciembre: hasta las 15:00 h Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero

28 de noviembre – 3 de enero Centro Sociocultural Eduardo Chillida (Moratalaz)

28 de noviembre – 30 de diciembre De lunes a viernes: 9:00–13:30 h y 16:00–21:00 h Sábados: 10:00–13:30 h y 16:00–21:00 h Cerrado: 6 de diciembre, 8 de diciembre, 24 y 25 de diciembre, y todos los domingos



28 de noviembre – 30 de diciembre Centro Sociocultural Santa Petronila (Villaverde)

Del 28 de noviembre al 5 de enero De lunes a viernes, de 9:00 a 21:30 h Sábados, de 9:30 a 13:30 h Cerrado: 6, 8, 24, 25 y 31 de diciembre; 1 de enero; y todos los domingos

Del 28 de noviembre al 5 de enero Centro Cultural Galileo (Chamberí)

Del 11 de diciembre al 5 de enero De lunes a domingo: 9:00–21:00 h 24 y 31 de diciembre: 9:00–14:00 h Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero

Del 11 de diciembre al 5 de enero

Ruta de belenes por los distritos de Madrid

Arganzuela

Centro Cultural Casa del Reloj

Paseo de la Chopera, 10

Del 27 de noviembre al 8 de enero

Lunes a sábados 9:00 a 21:00 h; domingos y festivos 10:00 a 14:00 h. Cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Belén monumental napolitano “Angelicum” con más de 200 figuras y 500 elementos arquitectónicos. Muestra la Nápoles del siglo XVIII.

Paseo de la Chopera, 10 Lunes a sábados 9:00 a 21:00 h; domingos y festivos 10:00 a 14:00 h. Cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. Belén monumental napolitano “Angelicum” con más de 200 figuras y 500 elementos arquitectónicos. Muestra la Nápoles del siglo XVIII. Centro Dotacional Integrado Arganzuela Ángel del Río

C/ Canarias, 17 y C/ Palos de la Frontera, 40

Del 26 de noviembre al 8 de enero

Lunes a sábado 9:00 a 21:00 h. Cerrado 24 y 31 de diciembre.

Exposición dedicada a San José, resaltando su papel como trabajador, esposo y padre.

C/ Canarias, 17 y C/ Palos de la Frontera, 40 Lunes a sábado 9:00 a 21:00 h. Cerrado 24 y 31 de diciembre. Exposición dedicada a San José, resaltando su papel como trabajador, esposo y padre. Centro Municipal de Mayores Luca de Tena

Belén popular tradicional realizado con materiales reciclados por Moisés Cuerva.

Belén popular tradicional realizado con materiales reciclados por Moisés Cuerva. Centro Municipal Intergeneracional Ouka Leele

C/ Bronce, 16

Belén intergeneracional con colaboración de María Moratinos, expresidenta de la Asociación de Belenistas.

Barajas

Centro Cultural Villa de Barajas

C/ Botica, 10

Del 9 de diciembre al 8 de enero

Lunes a viernes 9:00–21:00. Cerrado fines de semana; 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Se pueden ver escenas de la Anunciación, la visitación de los Reyes Magos y el nacimiento del niño Jesús

Carabanchel

Hogar Santa Teresa Jornet. Hermanitas de Ancianos Desamparados

C/ Duquesa de Tamames, 8.

Del 7 de diciembre al 11 de enero

Todos los días de 10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Belén con escenas principales desde la Anunciación hasta la huida de Egipto. El Misterio se mostrará en una recreación de la Puerta de Alcalá.

Centro

Belén tradicional de la Basílica Pontificia de San Miguel

Basílica Pontificia de San Miguel

Del 1 de diciembre – 11 de enero

Nacimiento tradicional con escenografía y figuras de José Luis Mayo Lebrija.Lunes a sábado: 9:45-21:00 h (cerrado tardes: 12,13,18,19,20,21,22,23 dic)

Domingos y festivos: 9:45-21:15 h

Visita guiada: 11:15 y 19:15 h

Belén tradicional de José Luis Mayo Lebrija con escenas bíblicas y cortejo de Reyes Magos.

Basílica Pontificia de San Miguel Nacimiento tradicional con escenografía y figuras de José Luis Mayo Lebrija.Lunes a sábado: 9:45-21:00 h (cerrado tardes: 12,13,18,19,20,21,22,23 dic) Domingos y festivos: 9:45-21:15 h Visita guiada: 11:15 y 19:15 h Belén tradicional de José Luis Mayo Lebrija con escenas bíblicas y cortejo de Reyes Magos. Monasterio de las Descalzas Reales

Plaza de las Descalzas, 3

Del 16 de diciembre – 5 de enero

Belén popular con figuras de Olot y casas y paisaje de JudeaMartes a sábado: 10:00-18:15 h

Domingos y festivos: 11:00-14:45 h

Cerrado lunes, 24, 25 y 31 dic; 1 y 6 ene

Plaza de las Descalzas, 3 Belén popular con figuras de Olot y casas y paisaje de JudeaMartes a sábado: 10:00-18:15 h Domingos y festivos: 11:00-14:45 h Cerrado lunes, 24, 25 y 31 dic; 1 y 6 ene Monasterio de la Encarnación

Plaza Encarnación, 1

1 de diciembre – 7 de enero

Belén con figuras de José Luis Mayo Lebrija y manufacturas de Olot.Martes a sábado: 10:00-18:15 h

Domingos y festivos: 11:00-14:00 h

Cerrado lunes, 24, 25 y 31 dic; 1 y 6 ene

Plaza Encarnación, 1 Belén con figuras de José Luis Mayo Lebrija y manufacturas de Olot.Martes a sábado: 10:00-18:15 h Domingos y festivos: 11:00-14:00 h Cerrado lunes, 24, 25 y 31 dic; 1 y 6 ene Palacio Real de Madrid

Salas Génova, C/ Bailén, s/n

5 de diciembre – 5 de enero

Belén napolitano iniciado por Carlos III.Lunes a sábado: hasta 17:00 h

Domingo: hasta 15:00 h

Cierres: 24 dic (desde 15:00), 31 dic (desde 15:00), 25 dic, 1 y 6 ene

Monasterio de Santa Isabel

C/ de Santa Isabel, 48-46

1 de diciembre – 7 de enero

Belén popular tradicional con figuras de José Luis Mayo Lebrija y estilo napolitano.Martes a sábado: 10:00-18:15 h

Domingos y festivos: 11:00-14:00 h

Cerrado lunes, 24,25,31 dic; 1 y 6 ene

C/ de Santa Isabel, 48-46 Belén popular tradicional con figuras de José Luis Mayo Lebrija y estilo napolitano.Martes a sábado: 10:00-18:15 h Domingos y festivos: 11:00-14:00 h Cerrado lunes, 24,25,31 dic; 1 y 6 ene Imprenta Municipal – Artes del Libro

C/ Concepción Jerónima, 15

16 de diciembre – 17 de enero

Belén tradicional popular con figuras de varios artistas.Martes a domingo: 10:00-20:00 h

Cerrado 24, 25, 31 dic; 1 y 6 ene

C/ Concepción Jerónima, 15 Belén tradicional popular con figuras de varios artistas.Martes a domingo: 10:00-20:00 h Cerrado 24, 25, 31 dic; 1 y 6 ene Iglesia del Monasterio Jerónimo del Corpus Christi

Plaza del Conde Miranda, 3

8 de diciembre – 9 de enero

8:30-13:00 h y 16:30-19:00 h

Plaza del Conde Miranda, 3 8:30-13:00 h y 16:30-19:00 h Iglesia de la Concepción Real de Calatrava

C/ Alcalá, 25

15 de diciembre – 8 de enero

Belén de 30 m² con nacimiento, ángel, pastores y aldeanos.De lunes a viernes: 7:30-13:00 h

De martes a viernes: 18:00-20:00 h

Media hora antes de misas: lunes a sábado 8:00 h

Jueves: misa 19:00 h

Sábados: misa 19:30 h

Domingos: misa 12:30 h

C/ Alcalá, 25 Belén de 30 m² con nacimiento, ángel, pastores y aldeanos.De lunes a viernes: 7:30-13:00 h De martes a viernes: 18:00-20:00 h Media hora antes de misas: lunes a sábado 8:00 h Jueves: misa 19:00 h Sábados: misa 19:30 h Domingos: misa 12:30 h Espacio Fundación Telefónica

C/ Fuencarral, 3

18 de noviembre – 4 de enero

Belén popular estilo hebreo con figuras y construcciones de José Luis Mayo.Martes a viernes: 10:00-20:00 h

Sábados y domingos: 11:00-20:00 h

C/ Fuencarral, 3 Belén popular estilo hebreo con figuras y construcciones de José Luis Mayo.Martes a viernes: 10:00-20:00 h Sábados y domingos: 11:00-20:00 h Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe

C/ de Atocha, 87

1 de diciembre – 5 de enero

Belén de la Hermandad del Silencio.

11:00-13:00 h / 18:00-20:00 h (domingos solo mañana)

C/ de Atocha, 87 Belén de la Hermandad del Silencio. 11:00-13:00 h / 18:00-20:00 h (domingos solo mañana) Parroquia San Andrés Apóstol

Plaza de San Andrés, 1

Belén napolitano permanente.

9:00-13:00 h / 18:00-20:00 h

Chamartín

Tradicional Belén Solidario de San Rafael

Albergue de San Juan de Dios. San Rafael, C/ Herreros de Tejada, 3

Del 4 de diciembre al 6 de enero

11:00 a 13:30 h y 16:30 a 20:00 h

Belén con más de 35 m², figuras de Olot y Murcia, efectos de luz y sonido, tradición de ocho décadas

Albergue de San Juan de Dios. San Rafael, C/ Herreros de Tejada, 3 11:00 a 13:30 h y 16:30 a 20:00 h Belén con más de 35 m², figuras de Olot y Murcia, efectos de luz y sonido, tradición de ocho décadas Iglesia del Espíritu Santo

C/ Serrano, 125

Del 15 de diciembre al 9 de enero

Lunes a viernes: 11:30 a 13:30 h y 18 a 20:30 h; fines de semana: 18:00 a 20:30 h

Belén estilo napolitano

Chamberí

Belenes de México 2025

Fundación Casa de México en España, C/ Alberto Aguilera, 20

Del 28 de noviembre al 11 de enero

Exposición que celebra la Navidad a través del trabajo de los grandes maestros del arte popular de México.

Fundación Casa de México en España, C/ Alberto Aguilera, 20 Exposición que celebra la Navidad a través del trabajo de los grandes maestros del arte popular de México. Belén tradicional del Centro Cultural Galileo

Centro Cultural Galileo, Sala de exposiciones José Luis Sampedro

Del 29 de noviembre al 7 de enero

Belén tradicional hebreo de 25 m² elaborado por la Asociación de Belenistas de Madrid

Centro Cultural Galileo, Sala de exposiciones José Luis Sampedro Belén tradicional hebreo de 25 m² elaborado por la Asociación de Belenistas de Madrid Belenes del mundo – Colección Basanta-Martín

Centro Cultural Galileo

Del 11 de diciembre al 4 de enero Recorrido por el belenismo de todo el mundo: África: Sagrada Familia Masai, Nacimiento rakú, Belén de Tweneboa, Huida a Egipto (Tanzania, ébano negro). Asia: Belén Kokeshi (Japón), Belén de fibras (Vietnam), Belén de la meditación (Nepal), Sagrada Familia batik (Indonesia). América: Árbol de la Vida (México), Sacromonte en cesta (Perú), Belén inuit, piezas haitianas en metal recortado y burilado. Europa: Pirámide de la Navidad (Alemania), Belén del silencio (Chequia), Belén folklórico ruso, Natividad con Reyes y pastores de José Luis Mayo Lebrija.

Centro Cultural Galileo Belenes de CMM Antonio Mingote / CCM Santa Engracia

C/ Vallehermoso, 47 y C/ Santa Engracia, 118

Elaborados por los socios del Centro de Mayores Antonio Mingote y del Centro Municipal de Mayores Santa Engracia.

C/ Vallehermoso, 47 y C/ Santa Engracia, 118 Elaborados por los socios del Centro de Mayores Antonio Mingote y del Centro Municipal de Mayores Santa Engracia. Nacimiento público – Plaza de Chamberí

Visible desde cualquier punto de la plaza

Nacimiento abierto durante toda la Navidad, accesible al público, permitiendo que los paseantes puedan admirarlo

Visible desde cualquier punto de la plaza Nacimiento abierto durante toda la Navidad, accesible al público, permitiendo que los paseantes puedan admirarlo Belén del Colegio Chamberí Maristas

C/ Rafael Clavo, 12

Belén elaborado únicamente con figuras de Playmobil

C/ Rafael Clavo, 12 Belén elaborado únicamente con figuras de Playmobil Belén tradicional de la Parroquia La Milagrosa

Parroquia La Milagrosa, C/ García de Paredes, 45

Del 21 de diciembre al 6 de enero

Belén tradicional elaborado por la Asociación de Belenistas La Milagrosa

Ciudad Lineal

Convento de San José y Santa Ana. Carmelitas Descalzas

C/ General Aranaz, 58

Del 3 de diciembre al 11 de enero, miércoles a sábados 16:30 a 19:00 h

Cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero

Belén napolitano confeccionado íntegramente por Doña Pilar Tobar González, con casas, figuras y vestimenta hechas a mano

Fuencarral-El Pardo

Junta Municipal Fuencarral – El Pardo

Caseta junto a la junta, Avda. Monforte De Lemos, Nº 40

Del 1 de diciembre al 6 de enero

Belén artesano realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid

Hortaleza

Centro Cultural Sanchinarro- Hispanidad

Centro Cultural Sanchinarro- Hispanidad, C/ Princesa de Éboli 29

Del 6 de diciembre al 6 de enero

De lunes a viernes, de 8:30 a 22:00 h

Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 22:00 h

24 y 31 de diciembre de 9:00 a 15:00 h

Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero Representación del Belén tipo hebreo a cargo de la asociación de belenistas Santa Paula. Complementado con 3 dioramas expuestos en la Junta municipal del distrito. Representación realizada con materiales reciclables y reutilizables. En ella se destacan las tres escenas principales, la Anunciación, la Natividad y la adoración de los reyes

Centro Cultural Sanchinarro- Hispanidad, C/ Princesa de Éboli 29 De lunes a viernes, de 8:30 a 22:00 h Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 22:00 h 24 y 31 de diciembre de 9:00 a 15:00 h Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero Centro Cultural Carril del Conde

C/ Carril del Conde, 57

Del 28 de noviembre al 3 de enero

De lunes a domingo y festivos, de 10:00 a 21:00 h

24 y 31 de diciembre de 10:00 a 15:00 h

Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero

Belenes del mundo – Colección Basanta-Martín. Recorrido por los belenes de los cinco continentes.

Latina

JMD Latina – Belén navideño

Avda. de las Águilas, 2-A

Del 1 de diciembre – 9 de enero

Lunes a jueves: 9:00 – 17:00 h y viernes: 9:00 – 14:00 h Belen navideño, montado por la Asociación de Belenistas de Madrid XXXV Certamen de Belenes Curso Escolar 2025-2026

Avda. de las Águilas, 2-A Lunes a jueves: 9:00 – 17:00 h y viernes: 9:00 – 14:00 h Fundación Instituto San José

Avda. de Hospitalidad s/n

De lunes a domingo, de 8:00 a 21:00 h

En la Fundación Instituto San José contamos con el belén oficial y los belenes que participan en el tradicional concurso de belenes

Moncloa-Aravaca

Centro Cultural y de Mayores Juan Genovés

Tr.ª del Caño, 7

Del 28 de noviembre al 4 de enero

Horario: Lunes a viernes 9:00 a 21:00 h; sábados, domingos y festivos 9:00 a 19:30 h.

Una selección de más de 30 belenes de distintos continentes.

Moratalaz

Belén tradicional Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

C/ Del Templo, 2

Del 8 de diciembre al 12 de enero , de 10:00 a 22:00 h

Ambos nacimientos se pueden ver desde el exterior y pasear por el interior disfrutando de las luces navideñas.

C/ Del Templo, 2 , de 10:00 a 22:00 h Ambos nacimientos se pueden ver desde el exterior y pasear por el interior disfrutando de las luces navideñas. Belén Blanco

C/ Hacienda de Pavones, esquina C/ Valdebernardo

De tamaño natural, representa el Nacimiento con figuras de María, José, Niño Jesús, una mula y una oveja.

C/ Hacienda de Pavones, esquina C/ Valdebernardo De tamaño natural, representa el Nacimiento con figuras de María, José, Niño Jesús, una mula y una oveja. Belén tradicional

C/ Valdebernardo, 6, detrás de la parada de autobús

Establo y llegada de los Reyes Magos con figuras de gran tamaño.

C/ Valdebernardo, 6, detrás de la parada de autobús Establo y llegada de los Reyes Magos con figuras de gran tamaño. Centro Cultural Eduardo Chillida

C/ del Arroyo Belincoso, 9

Del 1 al 30 de diciembre

De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h y de 16:30 a 21:00 h; sábados de 10:00 a 13:30 h y de 16:30 a 21:00 h

Cerrado 6, 8, 24, 25 y todos los domingos

Belenes del mundo – Colección Basanta-Martín.

Puente de Vallecas

Centro Cultural Lope de Vega

C/ Concejo de Teverga, 1 – Sala de exposiciones

Del 1 de diciembre al 5 de enero

De lunes a viernes, de 9:00 a 21.30 h; cerrado sábados, domingos y festivos

Inauguración: 5 de diciembre, con la participación de Coral Trovada

Tradicional Belén Histórico del Distrito, de principios del siglo XX, con 54 piezas de estética clásica.

Retiro

Museo de Artes Decorativas

C/ Montalbán, 12 – 2ª, 3ª y 4ª planta

Dispone de bucle magnético

Del 11 de diciembre al 11 de enero

De martes a sábado de 9:30 a 15:00 h; domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h

Todos los jueves, y el 21, 27 y 28 de diciembre de 17:00 a 20:00 h

Cerrado 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero

El director de escena y escenógrafo Juan Sanz ha seleccionado piezas no expuestas habitualmente. Las figuras napolitanas se agrupan en tres escenas, con Reyes Magos y pastores junto al Misterio.

C/ Montalbán, 12 – 2ª, 3ª y 4ª planta Dispone de bucle magnético De martes a sábado de 9:30 a 15:00 h; domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h Todos los jueves, y el 21, 27 y 28 de diciembre de 17:00 a 20:00 h Cerrado 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero El director de escena y escenógrafo Juan Sanz ha seleccionado piezas no expuestas habitualmente. Las figuras napolitanas se agrupan en tres escenas, con Reyes Magos y pastores junto al Misterio. Belén Viviente – Asociación Belenistas de Getafe

Plaza Daoiz y Velarde

Compañía: Ferro Teatro

22 de diciembre, pases a las 18:30 y 19:30 h

Sala de exposiciones Maruja Mallo

Plaza Daoiz y Velarde, 2 – planta -1

Del 1 de diciembre al 7 de enero

De lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h; 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 14:00 h

Cerrado 1 y 6 de enero Belén tradicional hebreo

Nacimiento artístico tradicional de tipo hebreo Exposición de belenes marco y dioramas navideño

Asociación belenistas Getafe

Plaza Daoiz y Velarde, 2 – planta -1 De lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h; 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 14:00 h Cerrado 1 y 6 de enero Belén de la Montaña Artificial del Retiro

Parque del Retiro – Montaña Artificial de los Gatos

Del 1 de diciembre al 8 de enero

De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero

El belén de la Montaña Artificial del Retiro tienes más de 160 figuras únicas. Esta obra de la escultora palermitana Angela Tripiconvi es un belén monumental siciliano de la colección Basanta-Martín, toda una joya del arte belenista internacional. Montado por José Luis Mayo Lebrija, incluye figuras en movimiento diseñadas por Nicolas Salmerio y una plataforma circular de 40 m² que permite una visión completa del conjunto. La instalación se acompaña de una docena de vitrinas con piezas excepcionales procedentes de distintos belenes italianos.

Salamanca

Belén portugués del Museo Arqueológico Nacional

Museo Arqueológico Nacional, C/ Serrano, 13 – Bucle magnético

Del 15 de diciembre al 11 de enero

De martes a sábado de 9:30 a 20:00 h; domingos de 9:30 a 15:00 h

Figuras del nacimiento barroco realizadas por António Ferreira (Lisboa, siglo XV).

Museo Arqueológico Nacional, C/ Serrano, 13 – Bucle magnético De martes a sábado de 9:30 a 20:00 h; domingos de 9:30 a 15:00 h Figuras del nacimiento barroco realizadas por António Ferreira (Lisboa, siglo XV). Centro Cultural Emilia Pardo Bazán

C/ de Goya, 1

Del 1 de diciembre al 7 de enero

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 21:00 h; sábados y domingos de 10:30 a 14:00 h y de 16:30 a 21:00 h

Cerrado festivos

Belén árabe – Asociación Belenista La Milagrosa.

C/ de Goya, 1 De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 21:00 h; sábados y domingos de 10:30 a 14:00 h y de 16:30 a 21:00 h Cerrado festivos Belén árabe – Asociación Belenista La Milagrosa. Parroquia de San Bonifacio

C/ Bremen, 2 – Atrio o pasillo exterior cubierto junto al jardín

Del 6 de diciembre al 6 de enero

De lunes a domingos y festivos de 11:30 a 13:00 h y 18:30 a 20:00 h; 6 de enero solo por la mañana

Cerrado 24 y 31 de diciembre

Belén con varias alturas, escenas del nacimiento según los Evangelios, figuras en movimiento, ríos y cascadas.

Tetuán

Junta Municipal de Tetuán – Sala de Exposiciones Pablo Serrano

C/ Bravo Murillo, 357

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h; sábados de 10:00 a 14:00 h; domingos y festivos cerrado

La iconografía del Belén alrededor del mundo.

C/ Bravo Murillo, 357 De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h; sábados de 10:00 a 14:00 h; domingos y festivos cerrado La iconografía del Belén alrededor del mundo. Belén Popular Tradicional – Venimos a adorarle

Del 8 de diciembre al 6 de enero

Exposición inspirada en la escena del nacimiento, con ángeles, pastores y Reyes Magos. Selección de fondos artísticos de la Asociación de Belenistas de Madrid, con más de 80 años de historia.

Exposición inspirada en la escena del nacimiento, con ángeles, pastores y Reyes Magos. Selección de fondos artísticos de la Asociación de Belenistas de Madrid, con más de 80 años de historia. Belén Monumental de plastilina

Sala de Exposiciones Juana Francés

Del 1 de diciembre al 6 de enero

Obra artesanal de más de 20 m², 35 kg de plastilina y 220 figuras. Originalidad, realismo y gran cantidad de detalles.

Sala de Exposiciones Juana Francés Obra artesanal de más de 20 m², 35 kg de plastilina y 220 figuras. Originalidad, realismo y gran cantidad de detalles. Centro Cultural Eduardo Úrculo

Pza. Donoso 5 – Sala de Exposiciones

Del 1 de diciembre al 6 de enero

De lunes a sábados de 9:00 a 21:30 h; domingos y festivos cerrado

La iconografía del Belén alrededor del mundo. Belenes de todos los continentes.

Usera

Junta Municipal de Usera

Avda. Rafaela Ybarra 41

Del 9 de diciembre al 7 de enero

De lunes a sábado de 10:30 a 13:30 h y de 16:30 a 19.30 h; 24 y 31 de diciembre de 10:30 a 13:30 h

Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero

Belén hebreo con escenas de la vida cotidiana en tiempos de Jesucristo

Vicálvaro

Iglesia de Santa María la Antigua

C/ Virgen de la Antigua, 9

Del 21 de diciembre al 7 de enero

De lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h

Villa de Vallecas

Centro Cultural Francisco Fatou – Junta Municipal Distrito de Vallecas

C/ Manuel Vélez, 10

Del 18 de noviembre al 9 de enero

De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h; sábados de 9:00 a 13:30 h

Cerrado domingos, festivos, 24, 27 y 31 de diciembre y 3 de enero

Belén de Navidad realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid.

Villaverde