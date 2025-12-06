Asesinado un hombre a cuchilladas en San Blas-Canillejas: detenido su hijo

Un hombre de 59 años de edad y nacionalidad española ha muerto esta noche de viernes, 5 de diciembre, en el distrito de San Blas-Canillejas, tras sufrir una violenta agresión que le ha provocado varias heridas incisas. Tras el hallazgo, la Policía Nacional ha procedido a la inmediata detención del hijo de la víctima, de 25 años de edad, como presunto responsable del homicidio.

Los hechos se han desarrollado en el interior de una vivienda situada en el número 14 de la calle del Fenelón, poco después de las ocho de la tarde. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a través de varias llamadas que advertían de un altercado en el domicilio. Una UVI móvil del SUMMA 112 y agentes de la Policía Nacional se han desplazado al lugar.

Dentro del piso, los sanitarios han encontrado el cuerpo del hombre que ya carecía de signos vitales. Ante las múltiples heridas que presentaba el cadáver, los efectivos médicos solo han podido confirmar el fallecimiento.

Al parecer, el hijo con antecedentes de enfermedad psiquiátrica y cuya custodia tenía el padre tras separarse de la madre, habría sufrido un brote psicótico y ha acuchillado a su progenitor. La zona ha quedado acordonada por la Policía Nacional, que ha iniciado las diligencias correspondientes.

El cuerpo del hombre de 59 años ha sido puesto a disposición judicial, que ha ordenado el levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia. Por su lado, el presunto homicida ha sido trasladado a una unidad psiquiátrica para valoración médica.