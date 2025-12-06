El Museo del Prado abre sus puertas esta noche de sábado con acceso gratuito: Antonio Rafael Mengs y Juan Muñoz

El Museo Nacional del Prado propone para el Día de la Constitución, sábado 6 de diciembre, una nueva edición de “El Prado de noche”, de 20.00 a 23.30h con aforo limitado y entrada gratuita. En esta ocasión, se podrán visitar las dos exposiciones temporales de Mengs y Juan Muñoz y la primera planta del edificio Villanueva.

La ambiciosa exposición dedicada a Antonio Rafael Mengs (1728–1779), figura clave en el nacimiento del Neoclasicismo y uno de los artistas más influyentes del siglo XVIII, reúne un total de 159 obras, de las cuales 64 son pinturas, 14 artes decorativas y 81 dibujos, grabados y estudios sobre papel, lo que permite explorar tanto su faceta como pintor de cámara y muralista, como su dimensión intelectual y teórica.

Las piezas proceden de 25 instituciones internacionales, 9 españolas y 10 colecciones particulares, lo que refleja el alcance europeo de su influencia y la riqueza de su legado.

La exposición “Juan Muñoz. Historias de Arte” propone un recorrido por la obra de uno de los escultores más singulares del arte contemporáneo, cuya práctica estuvo marcada por el ilusionismo, la teatralidad y la arquitectura como espacio de ficción. Influenciado por Borromini, Bernini, Velázquez y Goya, entre otros, Muñoz creó escenarios donde el espectador se convierte en actor, testigo y protagonista de escenas cargadas de tensión psicológica y misterio.

En esta ocasión, el Prado ha permitido que las obras salgan de las salas de exposiciones temporales y se desarrollen más vivamente en algunas de la exposición permanente, la sala 12 con Las Meninas y la Galería Central con obras de Rubens, y en espacios como la escalera sur próxima a la entrada de Murillo, que también permanecerán abiertas este sábado en la primera planta del Edificio Villanueva, o en la explanada de la puerta de Goya.

Esta visita nocturna ofrece, además, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución como La Guía del Prado que se puede descargar gratuitamente durante el horario de apertura de “El Prado de Noche”. Así como de la oportunidad de conocer la tienda del Museo y el Café Prado.

Datos prácticos “El Prado de noche”