El arte modernista de Monet, Gauguin, van Gogh, Munch y Kandinski en movimiento en una nueva experiencia inmersiva en Madrid

El espacio Nomad Museo Inmersivo de Madrid presenta del 5 de diciembre al 6 de enero de 2026 una nueva experiencia que reúne los movimientos artísticos más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX: impresionismo, puntillismo, posimpresionismo, cubismo y expresionismo.

Esta exposición, producida por la productora inmersiva Visión Multimedia Projects que viene avalada por más de tres millones de visitantes en sus propuestas, permite pasear por el modernismo, que surgió como un movimiento revolucionario transformando la manera en que se concebía la creación artística.

Los pintores del modernismo rompieron con las convenciones establecidas y se adentraron en nuevas formas de expresión, marcando así un hito en la historia del arte. El gran desarrollo de este movimiento de renovación, ruptura y libertad se ilustra a través de las obras de ocho grandes maestros del modernismo, presentadas en una combinación única de proyecciones HD, animaciones gráficas y música envolvente.

Desde los impresionistas hasta los simbolistas, cada pintor del modernismo aportó una visión única y un estilo inconfundible mediante obras que desafiaban las normas estéticas de la época. Artistas como Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Edvard Munch, Juan Gris, Robert Delaunay, Paul Klee y Vasili Kandinski compartieron la misma pasión: elevar el arte a un nuevo nivel, encontrar nuevas maneras visuales que hicieran reflexionar y capturar el espíritu de su tiempo.

La exposición se divide en ocho capítulos, cada uno dedicado a un movimiento artístico distinto, proyectados sobre pantallas monumentales. A lo largo de cuarenta minutos, el público se puede sumergir en un universo donde las obras maestras cobran vida mediante el poder de la imagen y la música. De esta manera, gracias a la tecnología digital, los lienzos más célebres de los museos del mundo renacen recordando que el arte moderno fue, en su origen, el primer destello del futuro tecnológico.

Dirección: Calle Gran Vía, 78 28013

Precios (no incluyen gastos de gestión-1,50€ por entrada- aplicables para la venta online):

Días Laborables:

Adultos : 18 €

: 18 € Niños menores de 3 años : gratis

: gratis Niños 3-15 años, Discapacitados con 33% o superior, estudiantes universitarios, mayores de 65 años, desempleados: 15 €

Sábados, domingos y festivos:

Adultos : 21 €

: 21 € Niños menores de 3 años : gratis

: gratis Niños 3-15 años, Discapacitados con 33% o superior, estudiantes universitarios, mayores de 65 años, desempleados: 18 €